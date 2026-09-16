Politika

"KAKAV CIRKUS" Dragović: Ne postoje studenti, ne postoji studentska lista, već samo NVO Hidra

В.Н.

16. 09. 2026. u 14:05

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VUKŠA Dragović u novom video-snimku objavljenom na društvenoj mreži Iks raskrinkao je organizaciju CRTA, dovodeći u pitanje njenu ulogu i politički uticaj u Srbiji.

КАКАВ ЦИРКУС Драговић: Не постоје студенти, не постоји студентска листа, већ само НВО Хидра

foto: Printskrin Jutjub/DokumentarnaTV

- NVO Hidra - CRTA je „nezavisni posmatrač izbora“, a istovremeno i zastupnik studentske liste u Republičkoj izbornoj komisiji... Kakav cirkus. Ne postoje studenti, ne postoji studentska lista, već samo NVO Hidra - napisao je u objavi na Iksu.

Pogledajte ceo video OVDE:

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