"KAKAV CIRKUS" Dragović: Ne postoje studenti, ne postoji studentska lista, već samo NVO Hidra
VUKŠA Dragović u novom video-snimku objavljenom na društvenoj mreži Iks raskrinkao je organizaciju CRTA, dovodeći u pitanje njenu ulogu i politički uticaj u Srbiji.
- NVO Hidra - CRTA je „nezavisni posmatrač izbora“, a istovremeno i zastupnik studentske liste u Republičkoj izbornoj komisiji... Kakav cirkus. Ne postoje studenti, ne postoji studentska lista, već samo NVO Hidra - napisao je u objavi na Iksu.
Pogledajte ceo video OVDE:
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