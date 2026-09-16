KANADA USKORO PRIDRUŽENA ČLANICA EU? Fon der Lajen: Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za našu zajedničku snagu

PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas u svom govoru o stanju Unije da EU želi da podigne partnerstvo sa Kanadom na najviši mogući nivo i da će zajedno raditi na otvaranju vrata Kanadi da postane prva pridružena članica Evropske Unije.

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- Ovo nije partnerstvo protiv bilo koga drugog, već za našu zajedničku snagu - rekla je Fon der Lajen u obraćanju u Evropskom parlamentu, kojem je prisustvovao i kanadski premijer Mark Karni, dok su njen predlog propratile ovacije prisutnih evroposlanika i komesara u sali Evropskog parlamenta u Strazburu.

Fon der Lajen je pozdravila kanadskog premijera, koji sutra treba da se i obrati pred Evropskim parlamentom, navodeći da je njegovo prisustvo "simbol trajnog prijateljstva između naših naroda".

- Mark, Evropa i Kanada veruju u demokratiju. Ta moć ne pripada najjačima, najbogatijima i najglasnijima, već svima nama. Da demokratije imaju slobodu da biraju sa kim će sarađivati. Zato dobrovoljno udružujemo snage - kazala je Fon der Lajen.

Ona je rekla da se prosperitet i bezbednost EU, "u ovom dobu prekretnica" neće graditi samo kod kuće, navodeći kao primer nove trgovinske sporazume sa Australijom, Indijom, blokom Merkosur, Meksikom i Indonezijom.

- Ova partnerstva su strateški izbor za Evropu, ali ona takođe odgovaraju na pukotine u međunarodnom sistemu zasnovanom na pravilima - rekla je Fon der Lajen.

Prema njenim rečima, za neke, odgovor je da idu sami, ali to nije opcija EU.

Dodala je da će Evropa uvek prednjačiti kada je u pitanju odbrana sistema zasnovanog na pravilima, ali da više ne može da se oslanja samo na taj sistem kao na jedini način da obezbedi svoje interese, niti da pretpostavlja da će je pravila zaštititi od složenih pretnji sa kojima se suočava.

Fon der Lajen je zaključila da u ovom novom svetu EU mora hitno da preispita svoja partnerstva i da izgradi globalne koalicije za svoju otpornost i jačanje demokratije.