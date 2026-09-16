NE VOLI BRATA, POMINJE SE U EPSTINOVIM DOKUMENTIMA: Takvi podržavaju Srdanovića i tzv. Studentsku listu!

PODRŠKA koju pojedini javni akteri pružaju tzv. Studentskoj listi ponovo je otvorila pitanje njihovih ranijih političkih stavova, javnog delovanja, ali i kontroverzi koje se odnose na njihov privatni život.. Među imenima koja se u tom kontekstu pominju nalazi se i bivši crnogorski diplomata Miodrag Mićo Vlahović.

Foto: Printskrin Jutjub/KTV - KOHAVISION

Vlahović je tokom prethodnih godina bio predmet brojnih polemika u Crnoj Gori, posebno zbog svojih stavova o nacionalnom i identitetskom pitanju.

Vlahović je poznat i po kontroverznoj tvrdnji da mu je rođeni brat samo "rođak", i to samo zato što mu se rođeni brat izjašnjava kao Srbin!

Ovakvu izjavu Vlahović je dao iz razloga što je njegov brat, Miroslav Gedža Vlahović, izjavio da kao neko ko je "brđanin" nema ni kapi crnogorske krvi.

Sem toga, Gedža Vlahović je godinama bio deo stranačkih struktura nove srpske demokratije.

Nezvanično se u crnogorskim medijima provlačila priča da su se "ambasadora" Vlahovića zbog identitetskih vratolomija i mržnje prema Srbima odrekli i brat ali i roditelji.

Mićo Vlahović danas svoje kockarske dugove pokušava da vrati tako što za sitnu apanažu piše bljuvotine o Srbima i predstavnicima srpskog naroda u Crnoj Gori. Kako nije više medijski relevantan, Vlahović to radi na društvenoj mreži Iks, a ostaje da se vidi kakav će biti njegov status u budućnosti i da li će odgovarati za brojne prevare.

Umešan u pedofiliju i vezu sa Epstinom!

I kao što je započeo svoju karijeru, Vlahović je završio na jednako sraman način - kao lice koje se pominje u Epstinovim fajlovima, koji se bave mrežom pedofilije i korupcije u koju su upleteni funkcioneri i biznismeni iz celog svijeta.

Naime, u fajlovima se pominje da je Vlahović bio veza Epstina sa Crnom Gorom, te da se susretao sa raznim biznismenima upletenim u ove skandale, nudeći im investicije na crnogorskom primorju.

I upravo takvi danas daju podršku takozvanoj Studentskoj listi i njenim blokaderskim strukturama. Za njih su, po svemu sudeći, prihvatljivi oni koji su svojim postupcima i izjavama godinama izazivali brojne kontroverze, ali i vređali i provocirali srpsku javnost.

Svakako, građani će na izborima sami proceniti kakvu Srbiju žele i kome žele da ukažu svoje poverenje.

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