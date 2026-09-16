ALBANCI KAMENJEM I FLAŠAMA GAĐAJU SEDIŠTE EULEKSA: Haos u Prištini posle presude zločincima OVK (VIDEO)

U HAGU su izrečene prvostepene presude četvorici bivših komandanata tzv. OVK – Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju. Potom su usledile haotiče reakcije Albanaca.

Foto: Tanjug/AP Photo/Zana Cimili

Nakon što je u Specijalnom sudu u Hagu izrečena presuda četvorici bivših lidera OVK, masa građana koja je bila okupljena na glavnom trgu u Prištini krenula je ka sedištu Euleksa, gde se nalaze i kancelarije Specijalizovanih veća u Hagu, prenosi Kosovo pres.

Pristalice gađaju kamenjem i flašama sedište te međunarodne misije, prenosi Ekonomija onlajn.

Na ulazu u objekat je kordon tzv. kosovske policije, koji je ranije sprečio okupljene da se probiju u sedište Euleksa.

Oko objekta su raspoređene dodatne snage policije.

Ekonomija onlajn navodi, pozivajući se na snimke koje su objavili drugi lokalni mediji, da su se okupljeni sukobili sa policijom koja ih je sprečila da uđu u zgradu Euleksa.

U znak revolta nakon odluke Specijalizovanog suda, grupa Albanaca pokušala je da pređe ogradu dvorišta sedišta Euleksa u Prištini.

Prethodno su pristalice Hašima Tačija i njegovog režima pravile opštu pometnju po Hagu kada su nasrnuli i na policijsko vozilo koje je vozilo ratne zločince.

Specijalizovana veća osudila su Hašima Tačija na 25 godina zatvora, Jakupa Krasnićija na 25 godina, Kadrija Veseljija na 18, a Redžepa Seljimija na 13 godina.

BONUS VIDEO: SRAMOTA! Studentska lista u Užicu poručuje: Ratko Mladić je fašista i ratni zločinac!