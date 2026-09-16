Svet

AMERIKANCI DIŽU SANKCIJE: Zauzvrat, Belorusija će osloboditi ovih 25 ljudi

Новости онлајн

16. 09. 2026. u 14:12

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SJEDINjENE Države će ukinuti sankcije beloruskoj kompaniji „Lakokraska” i koncernu „Belesbumprom”, saopštio je specijalni izaslanik SAD za Belorusiju Džon Kol.

АМЕРИКАНЦИ ДИЖУ САНКЦИЈЕ: Заузврат, Белорусија ће ослободити ових 25 људи

Foto: MORF

Kako prenosi Beloruska telegrafska agencija (BelTA), Kol je u Minsku razgovarao sa predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, pri čemu su strane postigle određene dogovore.

„Kao gest dobre volje, Belorusija će osloboditi 25 osoba. Sjedinjene Države će, zauzvrat, ukinuti sankcije dvema beloruskim kompanijama – ’Lakokraski’ i ’Belesbumpromu’”, navodi agencija reči američkog specijalnog izaslanika.

Akcionarsko društvo „Lakokraska” bavi se proizvodnjom boja i lakova, dok je „Belesbumprom” (beloruski proizvodno-trgovinski koncern za šumarstvo, preradu drveta i industriju celuloze i papira) državni koncern koji objedinjuje preduzeća iz sektora šumarstva i prerade drveta.

Kol je potvrdio da Sjedinjene Države nameravaju da nastave rad na unapređenju odnosa sa Belorusijom.

BONUS VIDEO

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Sajam „Moje digitalno gazdinstvo“: Proizvođači dobili sajtove

Sajam „Moje digitalno gazdinstvo“: Proizvođači dobili sajtove