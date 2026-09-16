AMERIKANCI DIŽU SANKCIJE: Zauzvrat, Belorusija će osloboditi ovih 25 ljudi
SJEDINjENE Države će ukinuti sankcije beloruskoj kompaniji „Lakokraska” i koncernu „Belesbumprom”, saopštio je specijalni izaslanik SAD za Belorusiju Džon Kol.
Kako prenosi Beloruska telegrafska agencija (BelTA), Kol je u Minsku razgovarao sa predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, pri čemu su strane postigle određene dogovore.
„Kao gest dobre volje, Belorusija će osloboditi 25 osoba. Sjedinjene Države će, zauzvrat, ukinuti sankcije dvema beloruskim kompanijama – ’Lakokraski’ i ’Belesbumpromu’”, navodi agencija reči američkog specijalnog izaslanika.
Akcionarsko društvo „Lakokraska” bavi se proizvodnjom boja i lakova, dok je „Belesbumprom” (beloruski proizvodno-trgovinski koncern za šumarstvo, preradu drveta i industriju celuloze i papira) državni koncern koji objedinjuje preduzeća iz sektora šumarstva i prerade drveta.
Kol je potvrdio da Sjedinjene Države nameravaju da nastave rad na unapređenju odnosa sa Belorusijom.
BONUS VIDEO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
HRVATSKOJ SE BAŠ ŽURI: "Crni jastrebovi" i HIMARS stižu i pre nego je planirano
16. 09. 2026. u 12:10
HOROR U SUDANSKOM RUDNIKU ZLATA: Najmanje 60 ljudi poginulo, traga se za nestalima (VIDEO)
16. 09. 2026. u 11:57
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)