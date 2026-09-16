AMERIKANCI DIŽU SANKCIJE: Zauzvrat, Belorusija će osloboditi ovih 25 ljudi

SJEDINjENE Države će ukinuti sankcije beloruskoj kompaniji „Lakokraska” i koncernu „Belesbumprom”, saopštio je specijalni izaslanik SAD za Belorusiju Džon Kol.

Foto: MORF

Kako prenosi Beloruska telegrafska agencija (BelTA), Kol je u Minsku razgovarao sa predsednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, pri čemu su strane postigle određene dogovore.

„Kao gest dobre volje, Belorusija će osloboditi 25 osoba. Sjedinjene Države će, zauzvrat, ukinuti sankcije dvema beloruskim kompanijama – ’Lakokraski’ i ’Belesbumpromu’”, navodi agencija reči američkog specijalnog izaslanika.

Akcionarsko društvo „Lakokraska” bavi se proizvodnjom boja i lakova, dok je „Belesbumprom” (beloruski proizvodno-trgovinski koncern za šumarstvo, preradu drveta i industriju celuloze i papira) državni koncern koji objedinjuje preduzeća iz sektora šumarstva i prerade drveta.

Kol je potvrdio da Sjedinjene Države nameravaju da nastave rad na unapređenju odnosa sa Belorusijom.

BONUS VIDEO