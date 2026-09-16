Politika

SMETA MU ŠTO SE NAROD KRSTI PORED CRKVE?! Bakić: LJudi se krste po autobusima i tramvajima

В. Н.

16. 09. 2026. u 14:12

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NA blokderskoj listi pod rednim brojem 76. možemo videti jednog čoveka odnosno ime- Jovo Bakić. Srbomrzac.

СМЕТА МУ ШТО СЕ НАРОД КРСТИ ПОРЕД ЦРКВЕ?! Бакић: Људи се крсте по аутобусима и трамвајима

Foto: Printscreen

Svi već znamo ko je i šta je Jovo Bakić, a mi vam u moru njegovih antisrpskih izjava izdvajamo sledeću.

Blokader Jovo Bakić je, gostujući u emisiji „Bez ustručavanja” još 2023. godine oštro govorio o značaju crkve u srpskom društvu, nošenju moštiju ulicama Beograda i vernicima koji se krste kada u gradskom prevozu prolaze pored hramova.

- Crkva, to je jedna tema koja kod Srba danas ima neverovatan značaj. I to mene uvek iznova zaprepašćuje - rekao je Bakić i dodao: 

- Narod je postao sujeveran, ljudi se krste po trolejbusima, po tramvajima, autobusima kada prolaze kraj crkava.

Razgovor je potom nastavljen i poređenjem nekadašnjih sletova povodom Titovog rođendana sa nošenjem moštiju kroz prestonicu.

Bakić je odgovorio da je to, prema njegovom mišljenju, „ispod svake kritike”.

- Za mene je to jedan potpuni sunovrat civilizacijski. Vi ste šetali kosti jednog čoveka koga je prethodno crkva proglasila svecem 2003. godine, koji je poznat po idejno-političkoj srodnosti sa fašizmom - kazao je Bakić.

(24sedam)

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