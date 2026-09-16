SMETA MU ŠTO SE NAROD KRSTI PORED CRKVE?! Bakić: LJudi se krste po autobusima i tramvajima

NA blokderskoj listi pod rednim brojem 76. možemo videti jednog čoveka odnosno ime- Jovo Bakić. Srbomrzac.

Foto: Printscreen

Svi već znamo ko je i šta je Jovo Bakić, a mi vam u moru njegovih antisrpskih izjava izdvajamo sledeću.

Blokader Jovo Bakić je, gostujući u emisiji „Bez ustručavanja” još 2023. godine oštro govorio o značaju crkve u srpskom društvu, nošenju moštiju ulicama Beograda i vernicima koji se krste kada u gradskom prevozu prolaze pored hramova.

- Crkva, to je jedna tema koja kod Srba danas ima neverovatan značaj. I to mene uvek iznova zaprepašćuje - rekao je Bakić i dodao:

- Narod je postao sujeveran, ljudi se krste po trolejbusima, po tramvajima, autobusima kada prolaze kraj crkava.

Razgovor je potom nastavljen i poređenjem nekadašnjih sletova povodom Titovog rođendana sa nošenjem moštiju kroz prestonicu.

Bakić je odgovorio da je to, prema njegovom mišljenju, „ispod svake kritike”.

- Za mene je to jedan potpuni sunovrat civilizacijski. Vi ste šetali kosti jednog čoveka koga je prethodno crkva proglasila svecem 2003. godine, koji je poznat po idejno-političkoj srodnosti sa fašizmom - kazao je Bakić.

(24sedam)