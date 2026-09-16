EVROPA STVARA ILUZIJE KIJEVSKOM REŽIMU Ruska strana tvrdi: Mir nije ništa bliži nego pre nekoliko meseci
PERSPEKTIVA političko-diplomatskog rešenja sukoba u Ukrajini danas nije ništa bliža nego što je bila pre nekoliko meseci, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov na konferenciji za novinare u multimedijalnom pres-centru medijske grupe „Rusija sevodnja“ povodom samita BRIKS koji je prošle nedelje održan u Indiji.
On je istakao da je sada ključno pitanje da li će snage koje se zalažu za političko i diplomatsko rešenje sukoba uspeti da pronađu način da u tom pravcu pokrenu i, kako se izrazio, „evropsku partiju rata“.
Prema njegovim rečima, ona je „odnegovala kijevski režim i nastavlja da mu stvara potpuno neosnovane iluzije o tome šta i kako treba da preduzima“.
- Upravo na njima leži odgovornost za to što perspektiva političko-diplomatskog rešenja danas, po mom mišljenju, nije ništa bliža nego što je bila pre nekoliko meseci. To je objektivna realnost - rekao je Rjabkov.
Razgovori Rusije i SAD o Ukrajini se nastavljaju. Prema njegovim rečima, kada Moskva bude videla da posle izjava Vašingtona o značaju odnosa sa Rusijom „uslede konkretni koraci koji će omogućiti da počne normalizacija naših odnosa, tada će, verovatno, postati aktuelno i razmatranje pitanja šta u savremenim uslovima predstavlja dijalog o strateškoj stabilnosti“, uključujući i to da li je takav dijalog uopšte moguć i koje bi teme mogao da obuhvati.
- U ovom trenutku za to ne postoje preduslovi. Danas ne vidimo nikakvu mogućnost da se ovom pitanju pristupi na praktičnom nivou - zaključio je on.
(Sputnjik)
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