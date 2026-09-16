HOROR U SUDANSKOM RUDNIKU ZLATA: Najmanje 60 ljudi poginulo, traga se za nestalima (VIDEO)
NAJMANjE 60 ljudi poginulo je prilikom urušavanja rudnika zlata severno od grada Al-Nuhud u sudanskoj provinciji Zapadni Kordofan, izjavila su danas tri lokalna izvora za Rojters.
Izvori su ocenili da je veliki broj žrtava posledica nepoštovanja bezbednosnih procedura i nedostatka opreme za spasavanje. Još uvek se traga za velikim brojem ljudi koji su nestali nakon incidenta koji se dogodio u nedelju u južnom delu zemlje u rudniku Al-Zara.
Zapadni Kordofan je pod kontrolom paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF), kojima je rudarenje zlata ključni izvor prihoda.
Sudan je jedan od najvećih proizvođača zlata u Africi, ali se veći deo tog plemenitog metala eksploatiše zastarelim tehnikama rudarenja.
(Tanjug)
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