Svet

HOROR U SUDANSKOM RUDNIKU ZLATA: Najmanje 60 ljudi poginulo, traga se za nestalima (VIDEO)

T.J.

16. 09. 2026. u 11:57

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NAJMANjE 60 ljudi poginulo je prilikom urušavanja rudnika zlata severno od grada Al-Nuhud u sudanskoj provinciji Zapadni Kordofan, izjavila su danas tri lokalna izvora za Rojters.

ХОРОР У СУДАНСКОМ РУДНИКУ ЗЛАТА: Најмање 60 људи погинуло, трага се за несталима (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/Sudan News أخبار السودان ??

Izvori su ocenili da je veliki broj žrtava posledica nepoštovanja bezbednosnih procedura i nedostatka opreme za spasavanje. Još uvek se traga za velikim brojem ljudi koji su nestali nakon incidenta koji se dogodio u nedelju u južnom delu zemlje u rudniku Al-Zara.

Zapadni Kordofan je pod kontrolom paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF), kojima je rudarenje zlata ključni izvor prihoda.

Sudan je jedan od najvećih proizvođača zlata u Africi, ali se veći deo tog plemenitog metala eksploatiše zastarelim tehnikama rudarenja.

(Tanjug)

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