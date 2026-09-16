HOROR U SUDANSKOM RUDNIKU ZLATA: Najmanje 60 ljudi poginulo, traga se za nestalima (VIDEO)

NAJMANjE 60 ljudi poginulo je prilikom urušavanja rudnika zlata severno od grada Al-Nuhud u sudanskoj provinciji Zapadni Kordofan, izjavila su danas tri lokalna izvora za Rojters.

Foto: Printskrin Iks/Sudan News أخبار السودان ??

Izvori su ocenili da je veliki broj žrtava posledica nepoštovanja bezbednosnih procedura i nedostatka opreme za spasavanje. Još uvek se traga za velikim brojem ljudi koji su nestali nakon incidenta koji se dogodio u nedelju u južnom delu zemlje u rudniku Al-Zara.

Zapadni Kordofan je pod kontrolom paravojnih Snaga za brzu podršku (RSF), kojima je rudarenje zlata ključni izvor prihoda.

مقتل أكثر من 60 شخصا وإصابة 25 آخرين، جراء انهيار آبار تعدين على الذهب في منجم الزرع بمحلية النهود بولاية غرب كردفان #السودان pic.twitter.com/hI2EcHFZOx — Sudan News أخبار السودان 🇸🇩 (@Sudan_tweet) September 16, 2026

Sudan je jedan od najvećih proizvođača zlata u Africi, ali se veći deo tog plemenitog metala eksploatiše zastarelim tehnikama rudarenja.

(Tanjug)

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