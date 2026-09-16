"RUSIJA POJAČAVA PRETNJE NA NAŠEM TLU": Fon der Lajen pozvala na osnivanje Evropskog saveta bezbednosti

PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da se "pojačavaju pretnje" koje dolaze iz Rusije i koje su, prema njenim rečima "sve manje hibridne", zbog čega je pozvala na osnivanje "Evropskog saveta bezbednosti".

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- Ruski agresivni rat protiv Ukrajine besni i pretnje na našem tlu se pojačavaju. Moramo biti jasni u vezi sa tim da je ovo bio napad korišćenjem vojnog materijala koji su izvršili ruski operativci na evropskom tlu i napad ne samo na jednu državu članicu, već na celu našu uniju - rekla je Fon der Lajen u obraćanju pred Evropskim parlamentom u Strazburu, dok je govorila o incidentima koji su se proteklih nedelju dana dogodili sa dronovima u Litvaniji i Danskoj, kao i u Poljskoj, gde je na samoj granici sa Ukrajinom Rusija granatirala putnički voz.

Ona je kazala da su "hibridne pretnje sa kojima se Evropa suočava sve manje i manje hibridne, i sve manje i manje pretnje".

- Sajber sabotaža, podmetanje požara. Upad dronova. Svakog dana se pojačavaju - istakla je Fon der Lajen.

Dodala je da je potrebno povećati spremnost Evropske unije, kao i da su postojeći sistemi "napravljeni za drugačiji svet". Fon der Lajen je rekla da je EU potreban "sopstveni priručnik za borbu protiv hibridnih mera", kako bi mogla da odgovori na incidente odmah ispod praga oružane agresije.

Govoreći o članu 4 NATO-a u EU, odnosno "protokolu o vanrednoj bezbednosti", Fon der Lajen je rekla da "kada to pokrene jedna država članica, sve države članice treba da se sastanu kako bi koordinirale evropski odgovor da bi sprečile dalju eskalaciju i ublažile posledice", i pozvala je na osnivanje "Evropskog saveta bezbednosti".

Fon der Lajen je, u obraćanju na nemačkom jeziku, kazala da će EU pružiti najjaču podršku Ukrajini tokom najteže ratne zime.

- Naš zadatak ostaje da podržimo Ukrajinu koliko god možemo - istakla je Fon der Lajen.

Ona je kazala da EU sada koristi svoja sredstva kako bi pomogla Ukrajini da kupi sisteme protivvazdušne odbrane, kao i da želi da radi na razvoju "pristupačnog modularnog sistema protivraketne odbrane", proizvedenog u Evropi.

Fon der Lajen je rekla da će EU raditi na "uspostavljanju novog programa za zajedničke projekte sa ukrajinskim kompanijama" i na "pooštravanju sankcija Rusiji".

- Ono što je potrebno nisu nužno nove sankcije, već pre svega sprovođenje postojećih. Naše sankcije... vrše ogroman pritisak na rusku ekonomiju. Rusija čini sve što može da ih zaobiđe. Zato moramo zatvoriti rupe u zakonu - kazala je Fon der Lajen, koja se zatim vratila na engleski jezik u obraćanju.

Prema njenim rečima, neselektivni napadi Rusije na civilno stanovništvo u Ukrajini predstavljaju "namernu strategiju terora".

- Nema mesta ni za kakvu sumnju, Evropa će braniti svaki kvadratni metar svoje teritorije - poručila je Fon der Lajen.