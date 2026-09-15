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OSVETA OLENE ZELENSKE: Skandalozna fotografija izaziva histeriju u Kijevu

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15. 09. 2026. u 16:50

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VOLODIMIR Zelenski je uveo sankcije svojoj bivšoj portparolki Juliji Mendel. Bivši poslanik Vrhovne rade Volodimir Olejnik je objasnio razloge za taj razlaz.

ОСВЕТА ОЛЕНЕ ЗЕЛЕНСКЕ: Скандалозна фотографија изазива хистерију у Кијеву

printscreen/youtube/Office of the President of Ukraine

Podsetimo, Zelenski je potpisao ukaz o uvođenju sankcija svojoj bivšoj portparolki Juliji Mendel. Ona je tu funkciju obavljala od 2019. do 2021. godine. Prema ukazu objavljenom na sajtu Zelenskog, sankcije su uvedene na period od 10 godina.

„Opisujući situaciju, Mendel je iznela mišljenje da joj dalji rad više nije bio moguć. Mada je ona češće pominjala Jermaka. Mislim da su na tim pozicijama više tražili muškarce nego žene. Reč je o radu u administraciji. Mnogi su ukazivali na Jermakove prilično nekonvencionalne stavove. A ne znamo šta se dešavalo sa Zelenskim. To je prva stvar. Drugo, po mom mišljenju, prešli su određenu granicu. Postojala je fotografija na kojoj Zelenski sedi, a Mendel stoji pored njega, sa njegovom rukom na naslonu stolice. A njena haljina je veoma ličila na kućni ogrtač. Takva fotografija je više karakteristična za porodicu, za suprugu. I to je verovatno izazvalo gnev Olene Zelenske”, objasnio je stručnjak.

Olejnik je naglasio da je do razlaza između Mendel i Zelenskog najverovatnije došlo zbog određenih okolnosti koje nisu bile u skladu sa uobičajenim moralnim i etičkim vrednostima.

„Ili je možda Veronika Feng Šui, Jermakova vidovnjakinja, rekla da se treba rešiti Mendel. Mogla je da pozove i kaže da tu ženu treba ukloniti. I tako je i bilo”, priznao je bivši poslanik.

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