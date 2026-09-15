PREMINUO AKADEMIK NEBOJŠA RADUNOVIĆ

ČLAN Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) Nebojša Radunović, jedan od najznačajnijih srpskih stručnjaka u oblasti ginekologije i akušerstva, perinatalne medicine i humane reprodukcije, preminuo je danas u Beogradu u 73. godini, saopštila je SANU.

Foto: SANU

Radunović je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio 1978. godine, specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva 1985, a užu specijalizaciju iz perinatologije 1993. godine. Magistrirao je 1982, a doktorirao 1985. godine.

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu izabran je za asistenta 1987. godine, za docenta 1994, vanrednog profesora 1999, a redovnog profesora 2004. godine. Od 2001. bio je šef Katedre za poslediplomske studije iz humane reprodukcije.

U Institutu za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije radio je od 1979. godine. Bio je šef Odseka za prenatalnu dijagnostiku, načelnik Odeljenja humane reprodukcije, a od 2003. do 2009. godine direktor Instituta.

Za dopisnog člana SANU izabran je 2009. godine, a za redovnog člana 2015. godine. U okviru Akademije bio je predsednik Odbora za humanu reprodukciju, član Odbora za kardiovaskularnu patologiju, Odbora za multidisciplinarna istraživanja šećerne bolesti, Odbora za tumore urogenitalnog sistema i Odbora za proučavanje nacionalnih manjina i ljudskih prava.

Radunović je bio gostujući profesor na medicinskim fakultetima Univerziteta Njujork, Jejl i Univerziteta Indijana u Sjedinjenim Američkim Državama.

Njegovo profesionalno angažovanje ogleda se i u članstvu u mnogim stručnim udruženjima i institucijama.

Bio je član Medicinske akademije Srpskog lekarskog društva, predsednik Udruženja za perinatalnu medicinu Srbije i Udruženja za perinatalnu medicinu jugoistočne Evrope (South East European Society for Perinatal Medicine, SEESPM), član Evropskog udruženja za perinatalnu medicinu (European Association for Perinatal Medicine, EAPM), Evropskog udruženja za humanu reprodukciju i embriologiju (European Society of Human Reproduction and Embryology, ESHRE), kao i potpredsednik Mediteranskog udruženja za ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu (Mediterranean Society for Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, MEDUOG).

Takođe, bio je predsednik Nacionalne komisije za perinatalnu medicinu i član Nacionalne komisije za asistiranu reprodukciju Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Radunović je dao značajan doprinos razvoju fetalne i maternalne medicine, posebno u oblasti prenatalne dijagnostike i ranog otkrivanja naslednih i stečenih poremećaja embriona i fetusa, navodi se u saopštenju SANU. Bavio se i razvojem intrauterine hirurgije, kao i reproduktivnom medicinom i lečenjem steriliteta, uključujući razvoj vantelesne oplodnje.

Posebno se izdvaja njegov doprinos razvoju tehnike intrauterine transfuzije krvi fetusu putem pupčanika, čime je unapređeno lečenje fetalne anemije.

Njegovi naučni rezultati citirani su u vodećim svetskim medicinskim časopisima i udžbenicima.

Bibliografija akademika Radunovića obuhvata 330 bibliografskih jedinica, među kojima 16 knjiga i monografija, četiri udžbenika i šest poglavlja u inostranim knjigama.

Dobitnik je brojnih priznanja, među kojima su Oktobarska nagrada Beograda za naučno-istraživački rad (1993), priznanja Srpskog lekarskog društva, Plaketa Makedonskog lekarskog društva i Specijalna nagrada „S Sifai“ Univerziteta u Ankari (2008).

Za počasnog člana Udruženja za perinatalnu medicinu Rumunije izabran je 2007. godine.

U saopštenju se navodi da je odlazak akademika Radunovića veliki gubitak za SANU i celokupno srpsko društvo.

Tanjug

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