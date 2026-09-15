RUSIJA JASNA: Uvek smo se pridržavali proglašenih prekida vatre

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na ceremoniji uručenja odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave da to nije običan dan u godini već praznik kada se sećamo slavnih predaka koji su nosili slobodu u srcu i poručio da njihova žrtva nije bila uzaludna.