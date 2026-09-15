Svet

RUSIJA JASNA: Uvek smo se pridržavali proglašenih prekida vatre

Novosti online

15. 09. 2026. u 17:56

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RUSIJA se, za razliku od Kijeva, uvek pridržavala proglašenih prekida vatre u zoni SVO, izjavila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

РУСИЈА ЈАСНА: Увек смо се придржавали проглашених прекида ватре

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Ranije je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov nazvao predlog američkog predsednika Donalda Trampa o rusko-ukrajinskom energetskom primirju veoma dobrom inicijativom.

Dan ranije, Tramp je objavio da je Ukrajina pristala da ne napada ruska energetska postrojenja.

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