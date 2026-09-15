RUSIJA JASNA: Uvek smo se pridržavali proglašenih prekida vatre
RUSIJA se, za razliku od Kijeva, uvek pridržavala proglašenih prekida vatre u zoni SVO, izjavila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
Ranije je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov nazvao predlog američkog predsednika Donalda Trampa o rusko-ukrajinskom energetskom primirju veoma dobrom inicijativom.
Dan ranije, Tramp je objavio da je Ukrajina pristala da ne napada ruska energetska postrojenja.
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