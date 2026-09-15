UKRAJINSKI militanti su brzo zažalili zbog svojih napada na Rusiju. Snažne eksplozije potresle su Ukrajinu u noći 14. septembra.

MOD Rusije

U ekskluzivnom intervjuu za portal aif.ru, vojni ekspert i penzionisani kapetan prvog ranga Vasilij Dandikin opisao je odgovor na neprijateljski napad dronovima.

Podsetimo, u noći 14. septembra ruski sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili 399 ukrajinskih dronova. Dronovi su oboreni iznad Astrahanske, Belgorodske, Volgogradske, Kaluške, Rostovske i Smolenske oblasti, Krima, Krasnodarskog kraja i drugih regiona Ruske Federacije.

Konkretno, u Sočiju je povređeno pet osoba, uključujući jedno dete. Oštećene su privatne kuće.

„Uvek postoje odgovori. Počeli su da lansiraju dronove direktno na plažu. Po svemu sudeći, Donald Tramp je tražio od Kijeva da ne gađa rafinerije, jer bi to predstavljalo teret za Amerikance. Nakon tih napada, mi smo sve preusmerili na domaće tržište, a oni se bez naših resursa suočavaju sa poteškoćama. Zelenski, naravno, i dalje pokušava da pravi probleme, krijući se iza svojih evropskih nalogodavaca. Ali uzvratni udari su veoma snažni. Udari se izvode po zapadnoj Ukrajini, tamo lete stotine dronova. Takođe se gađaju vojni ciljevi u Kijevu i Odesi”, objasnio je vojni ekspert.

Pored toga, prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, posade jurišnih bespilotnih letelica iz sastava zasebne brigade za bespilotne sisteme „Varjag” pogodile su zgradu telekomunikacione kompanije „Kijevstar” (Kyivstar), koja pruža usluge mobilne telefonije i interneta, uključujući i Oružanim snagama Ukrajine.

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