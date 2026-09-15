ZATRESLO SE U KOMŠILUKU: Evo gde je bio epicentar

BORCI ruske grupe snaga „Sever“ nastavili su da stežu okruženje ukrajinskih oružanih snaga u Harkovskoj oblasti i uspostavili su kontrolu nad Olhovatkom, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Svi pokušaji ukrajinskih oružanih snaga da se probiju iz okruženja su osujećeni, a uništene su dve jurišne grupe koje su pokušale kontranapad na ruske oružane snage kod Kazačjeg Lopana. Tokom proteklih 24 sata, pogođeni su i objekti ukrajinske energetske i transportne infrastrukture, kao i mesta za skladištenje i montažu neprijateljskih bespilotnih letelica.