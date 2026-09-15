ZATRESLO SE U KOMŠILUKU: Evo gde je bio epicentar
ZABELEŽEN je zemljotres magnitude 2,8 u Spikovu.
Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda, zemljotres je registrovan 15. septembra 2026. godine u 14.29 časova po lokalnom vremenu, sa magnitudom 2,8 jedinica Rihterove skale.
Epicentar je bio na području Severne Makedonije kod mesta Spikovo, a zemljotres je registrovan na dubini od 5 kilometara.
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