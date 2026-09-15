Svet

NOVI INCIDENT NA BLISKOM ISTOKU: Nepoznati projektil pogodio brod

V.N.

15. 09. 2026. u 12:57

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NEPOZNATI projektil pogodio je danas brod u Ormuskom prolazu, saopštila je Agencija Ujedinjenog kraljevstva za pomorske i trgovinske operacije (UKMTO).

НОВИ ИНЦИДЕНТ НА БЛИСКОМ ИСТОКУ: Непознати пројектил погодио брод

Foto: Tanjug/AP

Ta organizacija saopštila je da su sa zakašnjenjem primili izveštaj o incidentu od proverenog izvora, navodi novinska agencija Rojters. Dodaje se da nikakva šteta niti uticaj na životnu sredinu nisu prijavljeni.

Pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz dodatno je opao početkom ove nedelje nakon intenziviranja napada na Bliskom istoku, pokazali su podaci o brodskom saobraćaju.

Kroz Ormuski moreuz juče su prošla četiri teretna broda, u odnosu na 10 prethodnog dana, pokazali su preliminarni podaci kompanije Kpler koji su danas objavljeni.

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