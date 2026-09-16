OBOREN "MQ-9": Iranci tvrde da su "skinuli" američku letelicu
IRANSKI Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je njihov napredni sistem protivvazdušne odbrane presreo i uništio američku bespilotnu letelicu "MQ-9" iznad iranskog vazdušnog prostora.
U saopštenju koje je prenela novinska agencija Tasnim, Revolucionarna garda je navela da je letelica oborena u 2.29 časova po lokalnom vremenu iznad ostrva Kešm.
Ranije danas, iranski mediji su preneli da iznad ostrva Kešm odjekuju eksplozije i da deluje da se zvuk detonacija čuje iz pravca mora.
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