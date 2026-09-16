DRAMATIČNA NOĆ NA NEBU IZNAD RUSIJE: Preletalo na desetine ukrajinskih dronova, oglasilo se Ministarstvo odbrane
DEŽURNE snage PVO su tokom protekle noći presrele i uništile 71 ukrajinsku bespilotnu letelicu iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Naime, dronovi su oboreni iznad Brjanske, Kaluške, Orlovske, Rostovske i Astrahanske oblasti, Krasnodarskog kraja, Republike Krim i Crnog mora.
Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
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