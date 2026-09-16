Svet

DRAMATIČNA NOĆ NA NEBU IZNAD RUSIJE: Preletalo na desetine ukrajinskih dronova, oglasilo se Ministarstvo odbrane

В.Н.

16. 09. 2026. u 08:56

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DEŽURNE snage PVO su tokom protekle noći presrele i uništile 71 ukrajinsku bespilotnu letelicu iznad teritorije Rusije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

ДРАМАТИЧНА НОЋ НА НЕБУ ИЗНАД РУСИЈЕ: Прелетало на десетине украјинских дронова, огласило се Министарство одбране

MOD Rusije

Naime, dronovi su oboreni iznad Brjanske, Kaluške, Orlovske, Rostovske i Astrahanske oblasti, Krasnodarskog kraja, Republike Krim i Crnog mora.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.

(RT Balkan)

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