Svet

OBOREN DRON IZNAD ORMUSKOH MOREUZA: IRGC objavila detalje, nema mira na Bliskom istoku

Танјуг

15. 09. 2026. u 07:18

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IRANSKI Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je oborio naprednu bespilotnu letelicu MQ-1 iznad Ormuskog moreuza.

ОБОРЕН ДРОН ИЗНАД ОРМУСКОХ МОРЕУЗА: ИРГЦ објавила детаље, нема мира на Блиском истоку

Foto: tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Kako je navedeno, napredna bespilotna letelica MQ-1 presretnuta je i uništena u vazdušnom prostoru zapadno od Ormuskog moreuza.

U saopštenju koje je prenela agencija Tasnim, Garda je navela da je letelica u ponedeljak pogođena dejstvom naprednog sistema protivvazdušne odbrane, kojim su upravljale vazduhoplovno-kosmičke snage IRGC-a u okviru integrisane mreže protivvazdušne odbrane zemlje.

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