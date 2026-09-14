"NEĆU DOZVOLITI DA NAS ZAUSTAVE" Tramp objavio rat onima koji traže kontrolu nad Al

AMERIČKI predsednik Donald Tramp suprotstavio se danas pozivima direktora tehnoloških kompanija da se uvede veći vladin nadzor nad veštačkom inteligencijom (AI), navodeći da on neće ograničavati razvoj AI, kao i da su napori da se ograniči ta tehnologija deo "bolesne zavere".

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- Što se tiče veštačke inteligencije, kada je, u istoriji biznisa, iko video lidere industrije kako pozivaju na regulativu koja će ih, ako se do kraja sprovede, odvesti u zaborav i bankrot - upitao je Tramp u objavi na platformi Truth Social.

Tramp je kazao da će biti dovoljne zaštite protiv odmetnute AI, kao i da su izjave o "veštačkoj inteligenciji koja preuzima svet, uništava čovečanstvo i sve ostale loše stvari - prevara", koju prema njegovim rečima sprovode "destruktivne snage i devijanti".

- Predsednik Kine Si je upravo objavio da Kina neće učiniti apsolutno ništa da stane na put veštačkoj inteligenciji ili njenoj budućnosti. Gugl je nedavno izjavio da želi da izgradi ogromnu fabriku u Finskoj, sve zato što im je previše teško da dobiju dozvole u ​​Sjedinjenim Državama. Nisam srećan zbog ovoga i želim da promene svoje razmišljanje - istakao je Tramp.

Prema njegovim rečima, "veštačka inteligencija i centri podataka biće najveći motor ekonomskog razvoja u istoriji, veći od nafte, zlata, dijamanata, pa čak i interneta".

Tramp je naveo da taj razvoj, tokom njegovog mandata, "neće zaustaviti briljantno vođene destruktivne snage".

On se suprotstavio pozivima tehnoloških lidera kao što su Dario Amodei iz kompanije Antropik, Sema Altmana iz OpenAI i Ilona Maska da se uvede veći vladin nadzor nad veštačkom inteligencijom, navodeći da bi njegovo prisustvo u Ovalnom kabinetu trebalo da ublaži sve strahove oko veštačke inteligencije.

(Tanjug)