NESTAO U JEKU SKANDALA: Gde je i zašto otputovao Kravčenko
DRŽAVNI tužilac Ukrajine Ruslan Kravčenko, koji je nedavno podneo ostavku usred nove istrage antikorupcijskih organa, napustio je zemlju noćas zbog navodnog petodnevnog službenog puta u Pariz, javlja Ukrajinska pravda
U kopiji naredbe državnog tužioca piše da je Kravčenko otputovao kako bi učestvovao na događaju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, prenosi ukrajinski list, navodeći da se njegovo ime, međutim, ne nalazi na spisku učesnika.
Kravčenko je optužio Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine i Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo za nezakonito oduzimanje materijala u vezi sa predmetima protiv njihovih zaposlenih tokom pretresa sprovedenih u okviru antikorupcijske operacije "Kartagina", a nakon toga je podneo ostavku.
(Ukrajinska pravda)
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