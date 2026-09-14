SLEDE VELIKE KAZNE ZA KORIŠĆENJE DRONOVA U PEKINGU: Evo od kog datuma zabrana stupa na snagu - Jedan incident promenio sve
PEKING je najavio da će od 15. novembra biti zabranjeno posedovanje i korišćenje rekreativnih dronova u kineskoj prestonici, nakon što se u junu manji avion srušio na najviši soliter u tom gradu.
Stanovnicima Pekinga neće biti dozvoljeno da poseduju ili skladištite dronove, kao ni delove za dronove, preneo je Blumberg.
Oni će imati rok do 14. novembra da ih premeste van grada, a vlada će ponuditi program otkupa sa subvencijama do 3.000 juana (447 dolara) po jedinici.
U Vašiningtonu i Parizu na snazi je zabrana upotrebe rekreativnih dronova, ali je Peking otišao korak dalje pošto je zabranio i posedovanje letelica.
Nova pravila označavaju celokupnu teritoriju Pekinga kao kontrolisani vazdušni prostor. Mere su usledile nakon incidenta u junu kada je avion sa dva sedišta udario u Siti kulu u Pekingu koja ima 109 spratova, pri čemu je pilot poginuo, a 13 ljudi je povređeno.
Incident se dogodio na udaljenosti od nekoliko kilometara od sedišta vladajuće Komunističke partije i rezidencije najviših lidera.
(Tanjug)
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