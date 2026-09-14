Svet

UKRAJINSKI PARLAMENT DOBIO PREDLOG ZELENSKOG: Hitno smeniti ovu osobu

В.Н.

14. 09. 2026. u 16:24

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VRHOVNA rada je primila predlog predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog o saglasnosti parlamenta za razrešenje Ruslana Kravčenka s mesta generalnog tužioca, saopštio je predsednik parlamenta Ruslan Stefančuk.

УКРАЈИНСКИ ПАРЛАМЕНТ ДОБИО ПРЕДЛОГ ЗЕЛЕНСКОГ: Хитно сменити ову особу

Foto: Vikipedija

Zelenski je pozvao Vrhovnu radu da odmah podrži smenu Ruslana Kravčenka sa mesta generalnog tužioca.

Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) objavio je 4. septembra da je u okviru operacije "Kartagina" razotkrivena kriminalna organizacija koja je navodno sistematski primala mito od lažnih kol centara i "prala" primljena sredstva.

Kravčenko je 6. septembra objavio saopštenje u kojem tvrdi da nije imao nikakve veze sa prikrivanjem ilegalnih kol centara.

Kasno uveče 7. septembra, Kravčenko je objavio da je podneo ostavku na mesto generalnog tužioca, a jutros je saopštio da je potpisao "obaveštenje o sumnji" protiv direktora NABU-a Semjona Krivonosa.

(Ukrinform)

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