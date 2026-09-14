UKRAJINSKI PARLAMENT DOBIO PREDLOG ZELENSKOG: Hitno smeniti ovu osobu
VRHOVNA rada je primila predlog predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog o saglasnosti parlamenta za razrešenje Ruslana Kravčenka s mesta generalnog tužioca, saopštio je predsednik parlamenta Ruslan Stefančuk.
Zelenski je pozvao Vrhovnu radu da odmah podrži smenu Ruslana Kravčenka sa mesta generalnog tužioca.
Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) objavio je 4. septembra da je u okviru operacije "Kartagina" razotkrivena kriminalna organizacija koja je navodno sistematski primala mito od lažnih kol centara i "prala" primljena sredstva.
Kravčenko je 6. septembra objavio saopštenje u kojem tvrdi da nije imao nikakve veze sa prikrivanjem ilegalnih kol centara.
Kasno uveče 7. septembra, Kravčenko je objavio da je podneo ostavku na mesto generalnog tužioca, a jutros je saopštio da je potpisao "obaveštenje o sumnji" protiv direktora NABU-a Semjona Krivonosa.
(Ukrinform)
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