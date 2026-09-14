Svet

TAKER KARLSON OTKRIO ZASTRAŠUJUĆE INFORMACIJE: Mislim da će neko pokušati da me ubije

Novosti online

14. 09. 2026. u 17:24

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AMERIČKI novinar Taker Karlson rekao je da očekuje pokušaje atentata na njega i da razume rizike povezane sa njegovim radom.

ТАКЕР КАРЛСОН ОТКРИО ЗАСТРАШУЈУЋЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: Мислим да ће неко покушати да ме убије

Foto: Tanjug/ AP Photo/Alex Brandon

On je to rekao u intervjuu za voditelja emisije „Going Underground“ na RT-u Afšina Ratanzija.

„Mislim da će neko pokušati da me ubije. U stvari, to se već dešavalo“, rekao je Karlson.

Novinar tvrdi da je ranije bio klevetan i da je jedna osoba pokušala da ga upuca.

Međutim, Karlson je naglasio da se ne plaši potencijalnih pretnji i da nastavlja svoj rad, jer veruje da je svet na ivici globalnog sukoba.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OBUČAVAJU SVEŠTENIKE ZA MASOVNE VOJNE SAHRANE: Moguće je zamisliti do 20 poginulih dnevno u najgorim danima velikog rata

OBUČAVAJU SVEŠTENIKE ZA MASOVNE VOJNE SAHRANE: "Moguće je zamisliti do 20 poginulih dnevno u najgorim danima velikog rata"