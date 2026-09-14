TAKER KARLSON OTKRIO ZASTRAŠUJUĆE INFORMACIJE: Mislim da će neko pokušati da me ubije

AMERIČKI novinar Taker Karlson rekao je da očekuje pokušaje atentata na njega i da razume rizike povezane sa njegovim radom.

Foto: Tanjug/ AP Photo/Alex Brandon

On je to rekao u intervjuu za voditelja emisije „Going Underground“ na RT-u Afšina Ratanzija.

„Mislim da će neko pokušati da me ubije. U stvari, to se već dešavalo“, rekao je Karlson.

Novinar tvrdi da je ranije bio klevetan i da je jedna osoba pokušala da ga upuca.

Međutim, Karlson je naglasio da se ne plaši potencijalnih pretnji i da nastavlja svoj rad, jer veruje da je svet na ivici globalnog sukoba.