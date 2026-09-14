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ESTRADA NA JEDNOM MESTU: Ovako se provode Lepa, Zorica, Maja, Jovana i drugi (FOTO)

Душан Цакић

14. 09. 2026. u 23:10

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Večeras su se poznata imena domaće estrade sjatila na jednu proslavu u Beogradu.

ЕСТРАДА НА ЈЕДНОМ МЕСТУ: Овако се проводе Лепа, Зорица, Маја, Јована и други (ФОТО)

Foto: ATA Images/A. A.

Poznata imena domaće estrade okupila su se u Beogradu na gala proslavi 50. rođendana poznate šminkerke.

Među zvanicama su bile:

Maja Marijana

Foto: ATA Images/A. A.

Jovana Tipšin

Foto: ATA Images/A. A.

Lepa Lukić

Foto: ATA Images/A. A.

Zorica  Marković

Foto: ATA Images/A. A.

Nema sumnje da su se lepo provele, a žurka je trajala do duboko u noć.

 

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