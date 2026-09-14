ESTRADA NA JEDNOM MESTU: Ovako se provode Lepa, Zorica, Maja, Jovana i drugi (FOTO)
Večeras su se poznata imena domaće estrade sjatila na jednu proslavu u Beogradu.
Poznata imena domaće estrade okupila su se u Beogradu na gala proslavi 50. rođendana poznate šminkerke.
Među zvanicama su bile:
Maja Marijana
Jovana Tipšin
Lepa Lukić
Zorica Marković
Nema sumnje da su se lepo provele, a žurka je trajala do duboko u noć.
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