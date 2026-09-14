POGINULA NAJMANJE 21 OSOBA U LANČANOM SUDARU: Sve službe na terenu
NAJMANjE 21 osoba poginula je u saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovalo više vozila u provinciji Zapadni Kejp u Južnoj Africi, saopštile su danas vlasti.
Četiri osobe su teško povređene. Nesreća se dogodila sinoć na auto-putu N1, između gradova Prins Albert i Liu-Gamka, oko 380 kilometara istočno od Kejptauna, saopštila je Korporacija za upravljanje drumskim saobraćajem, preneo je AP.
Prema navodima lokalnog sekretarijata za saobraćaj, nesreća je počela čeonim sudarom dva minibusa, nakon čega je u njih udarilo terensko vozilo. Policija je saopštila da su tri žrtve hitno prevezene u bolnicu, ali je po dolasku konstatovana njihova smrt.
Korporacija za upravljanje drumskim saobraćajem upozorila je da bi broj poginulih mogao da bude promenjen dok hitne službe i vlasti nastavljaju uviđaj na mestu nesreće.
Auto-put N1 bio je zatvoren na mestu nesreće, a Korporacija za upravljanje drumskim saobraćajem pokrenula je istragu.
Minibus taksiji predstavljaju glavni vid javnog prevoza za milione ljudi u Južnoj Africi i neretko učestvuju u saobraćajnim nesrećama sa smrtnim ishodom.
U dve odvojene nesreće u januaru, u kojima su učestvovali minibus taksiji, poginulo je najmanje 25 osoba, među kojima 14 dece.
(Tanjug)
Preporučujemo
"ZNATE ŠTA KAŽU?" Tramp: Kina nas špijunira, a i mi špijuniramo njih
14. 09. 2026. u 15:37
STOTINE BORBENIH LANSIRANjA: „Rosteh“ potvrdio visoku efikasnost „danj T“
14. 09. 2026. u 15:30
Porođaj počeo čim je avion poleteo: Žalja rodila dečaka u biznis klasi
2026-09-14 14:30:00
Gvozdeni dron-vojnik u Ukrajini: Ostao bez noge, a ovo je njegova priča
2026-09-14 11:47:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)