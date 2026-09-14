POGINULA NAJMANJE 21 OSOBA U LANČANOM SUDARU: Sve službe na terenu

NAJMANjE 21 osoba poginula je u saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovalo više vozila u provinciji Zapadni Kejp u Južnoj Africi, saopštile su danas vlasti.

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Četiri osobe su teško povređene. Nesreća se dogodila sinoć na auto-putu N1, između gradova Prins Albert i Liu-Gamka, oko 380 kilometara istočno od Kejptauna, saopštila je Korporacija za upravljanje drumskim saobraćajem, preneo je AP.

Prema navodima lokalnog sekretarijata za saobraćaj, nesreća je počela čeonim sudarom dva minibusa, nakon čega je u njih udarilo terensko vozilo. Policija je saopštila da su tri žrtve hitno prevezene u bolnicu, ali je po dolasku konstatovana njihova smrt.

Korporacija za upravljanje drumskim saobraćajem upozorila je da bi broj poginulih mogao da bude promenjen dok hitne službe i vlasti nastavljaju uviđaj na mestu nesreće.

Auto-put N1 bio je zatvoren na mestu nesreće, a Korporacija za upravljanje drumskim saobraćajem pokrenula je istragu.

Minibus taksiji predstavljaju glavni vid javnog prevoza za milione ljudi u Južnoj Africi i neretko učestvuju u saobraćajnim nesrećama sa smrtnim ishodom.

U dve odvojene nesreće u januaru, u kojima su učestvovali minibus taksiji, poginulo je najmanje 25 osoba, među kojima 14 dece.

(Tanjug)