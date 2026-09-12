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IMA POGINULIH IRANSKI VOJNIKA, TEŠKA KOPNENA BITKA USRED IRANA: Teheran se hitno oglasio, neprijatelj se iznenada sjatio i krenuo u napad

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

12. 09. 2026. u 20:37

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IRANSKA Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je u subotu da su trojica njenih pripadnika poginula tokom operacije protiv terorističke grupe u Seravanu, na jugoistoku Irana.

ИМА ПОГИНУЛИХ ИРАНСКИ ВОЈНИКА, ТЕШКА КОПНЕНА БИТКА УСРЕД ИРАНА: Техеран се хитно огласио, непријатељ се изненада сјатио и кренуо у напад

Sunshine Seeds / Alamy / Profimedia

Ali Kalilalabadi, zamenik guvernera pokrajine Sistan i Beludžistan na jugoistoku Irana, izjavio je da su iranske bezbednosne snage nanele težak udarac terorističkoj grupi u okrugu Bakšhan, prenosi iranska agencija Mehr. 

On je naveo da su se pripadnici terorističke grupe okupili u tom području sa ciljem da naruše bezbednost lokalnog stanovništva, kada su ih iranske bezbednosne snage iznenadile u njihovom skrovištu.

Nakon toga, baza Kuds IRGC-a, koja je stacionirana u jugoistočnim pokrajinama, saopštila je u subotu da su trojica njenih pripadnika, od kojih su dvojica prikazana na fotografijama, poginula u operaciji hapšenja terorista.

U saopštenju se dodaje da je u sukobima takođe poginulo pet terorista.

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