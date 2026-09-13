POSLE ISTORIJE NA TAŠMAJDANU, NOVA BAJKA POČELA U VALJEVU: Milanče Radosavljević krenuo na veliku turneju (FOTO)
POSLE četiri nezaboravna koncerta na "Tašmajdanu", Milanče Radosavljević započeo je sinoć veliku regionalnu turneju „Od Valjeva do Loznice“, a prvi koncert održan je u SRC „Petnica“ u Valjevu.
Legendarni pevač dočekan je gromoglasnim ovacijama i aplauzima, a već sa prvim taktovima pesme „Anđelija“ bilo je jasno da publiku očekuje veče za pamćenje.
Kada su odjeknuli stihovi „Od Valjeva do Loznice“, hiljade glasova zapevalo je zajedno sa Milančetom.
Koncert u Valjevu bio je susret generacija i još jedan dokaz da prave pesme ne poznaju vreme, a publika je uglas pevala njegove najveće hitove, pokazujući da veza između Milančeta i naroda, koja traje duže od šest decenija, danas živi snažnije nego ikada.
Posle istorijskih večeri na Tašmajdanu, Milanče je tako otvorio novo poglavlje karijere, uz pesmu, ovacije i ljubav publike koja ga decenijama prati.
BONUS VIDEO:
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