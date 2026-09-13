HITNO PODIGNUT NATO AVION U LITVANIJI: Aktivirana vazdušna uzbuna, zatvoren aerodrom u Viljnusu

AERODROM u Viljnusu bio je zatvoren, a NATO je pokrenuo najmanje jedan borbeni avion, nakon što je u vazdušnom prostoru Litvanije primećen dron, preneo je Rojters.

Foto: Tanjug/AP/Fatima Shbair

Vazdušna uzbuna je ukinuta, a aerodrom otvoren nakon gotovo sat vremena, saopšteno je iz litvanskog Nacionalnog centra za upravljanje krizama.

Avion je poleteo iz baze u Šjauljaju na severu Litvanije, gde su trenutno stacionirane snage italijanskog ratnog vazduhoplovstva u okviru NATO misije zaštite vazdušnog prostora Baltika.

Zemlje duž istočne granice NATO-a bile su u poslednjih nekoliko meseci suočene sa više slučajeva u kojima su dronovi zalutali u njihov vazdušni prostor, što se dovodi u vezu sa sukobom proisteklim iz rata u Ukrajini.