PEZEŠKIJAN OTKRIO DETALJE SPORAZUMA: Evo kada Iran i Oman finalizuju dogovor o Ormuskom moreuzu
IRANSKI predsednik, Masud Pezeškijan, izjavio je danas da će sporazum Irana i Omana o Ormuskom moreuzu biti finalizovan u ponedeljak, 14. septembra.
Pezeškijan je rekao, u intervjuu za "Indija tudej" na marginama samita BRIKS-a u Nju Delhiju, da Iran ima sve bolje odnose sa Indijom, navodeći da je BRIKS organizacija koja se suprotstavlja američkom unilateralizmu i jednostranim sankcijama.
Iranski predsednik pozvao je na nezavisnu saradnju među zemljama članicama BRIKS-a u oblasti trgovine, investicijama i regionalnoj bezbednosti.
Ponovio je da Iran nije pokrenuo rat i da se samo branio od američke i izraelske agresije.
Pezeškijan je, takođe, ponovo odbacio tvrdnje američkih zvaničnika da Iran razvija nuklearno oružje, navodeći da se Teheran pridržava Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja i da je spreman za dijalog u okviru međunarodnog prava.
- Iran ne traži rat, ali se neće predati pod pritiskom sankcija - poručio je Pezeškijan.
(Tanjug)
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