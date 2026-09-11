PREMINULA ITALIJANSKA POLITIČARKA EMA BONINO
BIVŠA ministarka spoljnih poslova Italije i nekadašnja evropska komesarka Ema Bonino preminula je danas u 78 godini, saopštila je partija +Evropa na čijem čelu je bila.
-Njen život je bila duga borba protiv svega što poriče slobodu. Ona se borila protiv tajnih abortusa, gladi u svetu, stege stranačke politike, sakaćenja ženskih genitalija, kaznene pravde, genocida i svakog oblika autoritarizma, piše u saopštenju stranke koje je preneo AP.
Bonino je sedamdesetih godina prošlog veka bila liderka kampanja Radikalne partije kojima su u Italiji legalizovani abortus i razvod braka uprkos protivljenju Vatikana.
Premijerka Italije Đorđa Meloni odala je počast preminuloj političarki rekavši da njihove međusobne razlike ne mogu da ospore značaj i ulogu Bonino u javnom životu nacije.
-Decenijama je Ema Bonino bila snažan i prepoznatljiv glas u italijanskoj politici, odlučno zastupajući svoje ideje, napisala je Meloni na društvenim mrežama.
Predsednik Serđo Matarela je istakao da je Bonino ostavila neizbrisiv trag u životu Republike Italije svojom upornom i doslednom posvećenošću.
-Kao pripadnica Radikalne stranke, liberalka, feministkinja i odlučna zagovornica evropskih integracija, odigrala je vodeću ulogu u pokretima i reformama koji su oblikovali tok našeg društva, naveo je Matarela u saopštenju, prenosi Ansa.
Bonino je rođena 9. marta 1948. godine u Brau nedaleko od Torina.
Birana je šest puta za poslanicu Donjeg doma i dva puta za senatorku.
Tokom 2017. godine postala je liderka pokreta +Evropa, liberalne liste evropskih federalista.
Bonino je obavljala funkciju ministarke spoljnih poslova, ministarke trgovine i ministarke za pitanja EU u italijanskim vladama levog centra.
Bila je jedan od najsnažnijih zagovornika zajedničke evropske spoljne i odbrambene politike.
Obavljala je funkciju evropske komesarke u vladi tadašnjeg premijera Silvija Berluskonija i suosnivačica je organizacije za borbu protiv smrtne kazne "Ruke podalje od Kajna".
Kandidovala se 1999. godine za predsednicu Italije, ali nije pobedila na tim izborima.
Dijagnostikovan joj je rak 2015. godine, ali se uprkos tome često pojavljivala u javnosti noseći šarene marame za glavi.
(Tanjug)
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