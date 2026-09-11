TUSK UDARIO NA MASKA: Poljska pravi svoj „Starlink“ – nećemo da nam bezbednost zavisi od njegovih hirova

PREDSEDNIK Vlade Poljske Donald Tusk je danas najavio da će njegova zemlja napraviti svoj satelitski sistem za internet veze, poput Starlinka Ilona Maska, jer je nedopustivo da bezbednost Evrope i Poljske zavisi od hirova jednog jedinog čoveka.

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- Reći ću direktno: bezbednost Poljske i Evrope ne može da zavisi od hirova jedinog čoveka. A bez vlastite satelitske veze ne možemo da govorimo o potpunoj bezbednosti - rekao je Tusk na 34. Međunarodnom sajmu naoružanja u mestu Kjelce na jugu Poljske.

Tusk je rekao da će do kraja ove godine Poljska imati devet svojih satelita.

Naveo je da je koliko pre tri godina Vojska čekala 20 dana da joj stignu snimci, a danas ih dobija za nekoliko minuta.

- Svako ko izbliza prati rusko-ukrajinski rat, zna kako veliki značaj imaju veze. To je apsolutno ključno - bez veza nema šta da se traži na savremenom bojnom polju. Poljska može da bude vodeća zemlja u Evropi da se tu ostvari autonomija, istinska suverenost -rekao je Tusk.

Poljska, po rečima premijera, ima izazovni cilj, a ne samo puste snove da na kraju ima svoj „poljski Starlink” u saradnji sa finskim preduzećem ICEYE.

S njim od maja 2025. godine Vojska Poljske ima ugovor i već je u rekordnom roku, za godinu dana dobila četiri radarska satelita za vojni program MikroSAR.

Poljski zvaničnici, pre svega ministar spoljnih poslova Radoslav Šikorski, više puta su se na društvenim mrežama upustili u prepucavanje sa američkim milijarderom Ilonom Maskom, a počelo je izjavom Maska prošle godine da bi, samo kada bi hteo, mogao da sruši ceo ukrajinski front ako isključi Starlink i internet preko njega.

Šikorski je kasnije optužio Maska da mu nije dobro za brend da pomaže ratne zločine kada omogućava da ruska vojska preko nelegalno nabavljenih terminala Starlinka gađa ukrajinske gradove.

Poljska plaća 50 miliona dolara godišnje kao pomoć Ukrajini da može da koristi terminale Starlinka.

Na sajmu je danas poljska državna Agencija za naoružanje s domaćom fabrikom namenske industrije „MESKO. S A. ” koja proizvodi municiju i raketne sisteme, potpisala ugovor o isporuci nekoliko hiljada raketa i lansera prenosnog PVO sistema „Pjorun".

Ta isporuka veća od 700 miliona evra, deo je dogovorenog posla od 1,9 milijarde evra iz okvirnog ugovora za period od 2026. do 2030. godine.

„Pjorun”, pored poljske armije, koristi i ukrajinska protiv Rusije.

Taj poljski prenosni sistem PVO su naručile i SAD, Estonija, Letonija, Norveška i Belgija, prenosi Beta.

(Politika onlajn)

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