TEŽAK ŠOK ZA PENTAGON! Kineske hipersonične rakete Neuhvatljive — Amerika sprema HITAN odgovor!

OČIGLEDNO je da produbljivanje ekonomskog partnerstva i pouzdane poslovne veze u velikoj meri predstavljaju osnovu za zajednički rast odnosa, čine ih otpornijim i stabilnijim i pomažu u prevazilaženju kriznih pojava sa kojima se suočava savremeni svet, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na Poslovnom forumu BRIKS-a u Nju Delhiju.