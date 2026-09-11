TEŽAK ŠOK ZA PENTAGON! Kineske hipersonične rakete Neuhvatljive — Amerika sprema HITAN odgovor!
SJEDINjENE Države ubrzavaju napore na razvoju nove generacije hipersoničnih krstarećih raketa sa vazdušnim pogonom (koje koriste kiseonik iz atmosfere), dok Vašington nastoji da nadoknadi zaostatak u sposobnostima koji je postao sve očigledniji nakon što je Kina javno predstavila novo, napredno hipersonično naoružanje tokom vojne parade 2025. godine.
Američka Agencija za napredne odbrambene istraživačke projekte (DARPA) priprema se da kasnije ovog meseca okupi odbrambene izvođače kako bi definisala zahteve za program hipersoničnih krstarećih raketa sledeće generacije. Prema navodima agencije DARPA, pogonski sistem koji koristi atmosferski vazduh biće ključni element projekta, što predstavlja značajan korak ka razvoju nove klase hipersoničnog oružja, umesto pukog postepenog unapređivanja postojećih sistema.
Hipersonične rakete skraćuju vreme dostupno za detekciju, identifikaciju i presretanje, jer svaka od njih može da pređe stotine kilometara za svega nekoliko minuta, dok manevarske sposobnosti tokom leta čine predviđanje putanje znatno težim u poređenju sa konvencionalnim balističkim raketama. U nastojanju da premosti jaz u sposobnostima, DARPA je pozvala na primenu novih pristupa kada je reč o pogonu, gorivu, potisnim motorima (busterima) i sistemima za upravljanje toplotom, sposobnim da izdrže ekstremne temperature koje nastaju tokom dugotrajnog hipersoničnog leta. Problem toplote predstavlja jedan od najtežih aspekata razvoja ovakvog oružja, budući da trenje o atmosferu stvara ogromnu toplotu oko prednjih ivica rakete i drugih izloženih površina.
Kina je tokom parade u Pekingu u septembru 2025. godine prikazala dve napredne hipersonične rakete sa vazdušnim pogonom – identifikovane kao YJ-19 i znatno veća CJ-1000 – pri čemu obe koriste „skramdžet“ (scramjet) pogon. Pogonski sistem koji koristi atmosferski vazduh predstavlja posebno važan razvojni korak u tehnologiji hipersoničnog naoružanja. Konvencionalne rakete na raketni pogon moraju da nose i gorivo i oksidans, dok motor koji koristi vazduh iz atmosfere uzima kiseonik iz okruženja. Eliminisanje potrebe za nošenjem oksidansa u samoj raketi omogućava oslobađanje dodatne mase za gorivo ili koristan teret, kao i potencijalno održavanje hipersoničnih brzina na većim udaljenostima.
Raketa YJ-19 privukla je posebnu pažnju zbog uočljivog uvodnika vazduha na modelu prikazanom tokom kineske parade. Veruje se da je ovo oružje prvenstveno dizajnirano za protivbrodske misije, čime bi se Narodnooslobodilačkoj armiji potencijalno obezbedilo još jedno sredstvo za ugrožavanje velikih površinskih borbenih plovila sa znatnih udaljenosti. Očekuje se da će njegova kombinacija velike brzine, manevarskih sposobnosti i potencijalno velikog dometa ozbiljno zakomplikovati postojeće sisteme pomorske protivvazduhoplovne odbrane. Veći projektil CJ-1000 predstavlja još širu pretnju; namenjen je za udare na znatno većim udaljenostima i potencijalno može da dejstvuje po ciljevima na kopnu, moru i u vazduhu. Njegove dimenzije pružaju znatno više prostora za gorivo i pogonske sisteme u odnosu na manje taktičko oružje. Očekuje se da će to omogućiti savladavanje znatno većih razdaljina uz održavanje hipersoničnih brzina.
militarywatchmagazine.com
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