PUTIN ZVANIČNO NAJAVIO NOVU ERU: BRIKS preuzima ključnu ulogu, svet dobija nove lidere

OČIGLEDNO je da produbljivanje ekonomskog partnerstva i pouzdane poslovne veze u velikoj meri predstavljaju osnovu za zajednički rast odnosa, čine ih otpornijim i stabilnijim i pomažu u prevazilaženju kriznih pojava sa kojima se suočava savremeni svet, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na Poslovnom forumu BRIKS-a u Nju Delhiju.

Sergey Guneev / Sputnik / Profimedia

- A danas se odvija faza dubokih strukturnih promena. One su izazvane time što starim liderima, koji su bili u avangardi ekonomskog rasta u drugoj polovini prošlog veka, dolaze nove lokomotive razvoja. Naravno, kada kažem 'stari', to je uslovno. Svi znamo i razumemo o čemu je reč - naglasio je ruski lider.

Istakao je da stari lideri danas poseduju velike prednosti, različite strukturne, tehnološke, naučne, informacione i druge prednosti.

- Ali, ipak, u prirodi se to uvek tako dešava. U svetu se to uvek tako dešava. I u ekonomiji je to neizbežno. U svetu dolazi do promena, svet se menja - ukazao je Putin.

Dodao je da o tome govori objektivna statistika: tokom poslednjih pet godina više od 40 odsto svetskog bruto proizvoda obezbedile su zemlje BRIKS-a.

Napomenuo je da je istovremeno G7 obezbedio svega 29 odsto.

Kako je podvukao šef ruske države, uspeh zemalja BRIKS-a obezbeđuju dinamična unutrašnja tržišta i brza urbanizacija.

- Stalno su nam govorili da je konkurencija svetinja, da se uopšte ne sme dirati. Ali, nažalost, naši zapadni konkurenti danas pokušavaju na sve moguće načine da povrate svoje nekadašnje liderstvo. Ta konkurencija danas ponekad poprima prilično neprilične oblike - ukazao je predsednik Rusije.

Istovremeno, dodao je Putin, takvi neprilični oblici ispoljavaju se čak i na državnom nivou.

Naglasio je da se koriste čak i sredstva direktnog fizičkog delovanja ili uništavanja industrijskih i logističkih objekata, gasovoda i slično.

- Preduzimaju se pokušaji blokiranja međunarodnih transportnih koridora, zaplene morskih plovila, a takođe se primenjuju nezakonita ograničenja, uz pretnje takozvanim sekundarnim sankcijama protiv onih koji ne pristaju da deluju u tuđem interesu, već štite svoje nacionalne interese - podvukao je šef ruske države.

Naglasio je da zna da bi kolege iz BRIKS- ovde mogle da navedu stotine takvih primera.

- Ali, kada je reč o Rusiji, uvedeno je više od 30.000 sankcija. To je gotovo dvostruko više nego protiv svih zemalja sveta zajedno. Eto statistike - poručio je Putin.

Predsednik Rusije je istakao da je spoljni pritisak pokrenuo strukturne promene u ruskoj ekonomiji, koje su je učinile snažnijom i mobilnijom.

- U najtežim uslovima Rusija je delovala uvereno u svoju snagu, oslanjajući se na mogućnosti domaćeg biznisa, nauke i tehnologija, na obrazovanje, naše inženjerske škole, naše ljude, građane Rusije. I postigla je pozitivne rezultate - napomenuo je ruski predsednik.

Istakao je da su ojačali nacionalni suverenitet i da razvijaju veze sa pouzdanim, predvidljivim partnerima.

- Za samo četiri godine struktura naše spoljne trgovine drastično se promenila. U ruskoj ekonomiji pokrenute su strukturne promene. One su je učinile snažnijom, otpornijom i mobilnijom - ukazao je Putin.

Kao rezultat toga, tokom prethodne tri godine stope ekonomskog rasta u Rusiji premašivale su svetski prosek.

- Od 2023. do 2025. godine BDP je povećan za 10,3 odsto, a nezaposlenost je pala na rekordnih, istorijski rekordnih za nas 2,3 odsto - podvukao je ruski lider.

Takođe, Rusija je dala zeleno svetlo velikim tehnološkim inovacijama, uz uvođenje veštačke inteligencije, autonomnih sistema, digitalnih platformi, savremenih finansijskih instrumenata.

- Uz to se te inovacije pre svega zasnivaju na sopstvenim, ruskim rešenjima, kao i na dostignućima naših partnera u BRIKS-u - poručio je.

Naglasio je da sve to još jednom dokazuje: čak i u uslovima oštrih spoljnih ograničenja moguće je postavljati ambiciozne ciljeve i uspešno ih ostvarivati.

- Naš zajednički zadatak je da iskoristimo potencijal BRIKS-a u korist naših zemalja - poručio je Putin.

On je napomenuo da udruženje ne nastoji da se ograničava i da je spremno na saradnju sa svim zemljama sveta.

U okviru skupa održavaju se tematske sesije posvećene trgovini, poljoprivredi i prehrambenoj bezbednosti, uslužnom sektoru, digitalnoj ekonomiji i inovacijama, kao i drugim pitanjima.

(RT Balkan)

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