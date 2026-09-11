U SUSRET SAMITU BRIKS: Modi izrazio zadovoljstvo zbog ponovnog sastanka sa Putinom
PREMIJER Indije Narendra Modi izrazio je danas zadovoljstvo što se u Nju Delhiju ponovo sastao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, manje od dve nedelje nakon susreta u Biškeku na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju.
-Drago mi je što sam se ponovo sastao sa predsednikom Putinom u Delhiju, manje od dve nedelje nakon našeg susreta u Biškeku, napisao je Modi na društvenoj mreži Iks, na engleskom i ruskom jeziku.
Kako je naveo, sa ruskim liderom razgovarao je o jačanju trgovinskih i ekonomskih odnosa, uključujući sprovođenje programa ekonomske saradnje do 2030. godine.
Teme razgovora bile su i saradnja u oblastima infrastrukture, energetike, tehnologije, odbrane i kulture, kao i napori Indije tokom predsedavanja BRIKS-om usmereni na dalje unapređenje blagostanja u svetu, naveo je Modi.
Indijski premijer poručio je danas tokom bilateralnog sastanka sa Putinom da su dijalog i diplomatija jedini put za rešavanje sukoba.
Dvojica lidera su se srdačno zagrlila pre početka sastanka, drugog susreta ove godine, prenosi indijski TV kanal NDVT.
Tokom današnjeg razgovora Modi i Putin razmenili su mišljenja i o sukobima na Bliskom istoku, kao i o sukobima u oblasti Crnog mora, koji su uticali na pomorsku trgovinu i bezbednost indijskih pomoraca.
Indijski premijer je prethodno Putinu poklonio prevod na ruski jezik dela "Tirukural", koji je napisao veliki tamilski pesnik i filozof Tiruvaluar.
Nakon bilateralnog sastanka, Modi i Putin su se zajedno odvezli automobilom ruskog predsednika. To je treći put da dvojica lidera dele automobil.
Putin boravi u trodnevnoj poseti Indiji, gde učestvuje na samitu BRIKS-a. Njegova poseta dolazi u trenutku intenzivnih kontakata Nju Delhija i Moskve, a usledila je nakon susreta sa Modijem na samitu Šangajske organizacije za saradnju u Biškeku.
Tokom tog sastanka Modi je pozvao Putina da se sa „beskrajnog rata“ pređe ka „okončanju rata“, u kontekstu sukoba u Ukrajini.
Ovogodišnji samit BRIKS-a održava se u Nju Delhiju 12. i 13. septembra, dok je Indija predsedavajuća grupom tokom 2026. godine. Očekuje se da lideri zemalja članica i partnerskih država razgovaraju o jačanju saradnje unutar BRIKS-a, kao i o globalnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa.
(Tanjug)
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