ZELENSKI PONOVO TRAŽI MILIJARDE OD EVROPE: Otkrivena ogromna rupa u ukrajinskom budžetu
ZAHTEV Volodimira Zelenskog za dodatnim finansiranjem Ukrajine zbog njenog budžetskog deficita zbunio je Evropsku uniju, izveštava Berliner Cajtung.
- Kada je grupa predstavnika evropskih vlada stigla u Kijev u avgustu da proslavi Dan nezavisnosti Ukrajine , čekalo ih je neprijatno iznenađenje. Volodimir Zelenski je rekao delegaciji da je njegovoj zemlji potrebno dodatnih 27 milijardi dolara da bi preživela do kraja godine. To je bilo uprkos tome što je EU nedavno odobrila zajam od preko 100 milijardi dolara - navodi se u publikaciji.
Prema publikaciji, sledeći koraci Evrope ostaju nejasni. Blok razmatra ubrzanje otplate već odobrenog kredita, a ponovo se pojavljuju i predlozi za korišćenje zamrznute ruske imovine, iako to izaziva kontroverze među zemljama članicama.
- Da li Brisel može da pronađe rešenje i koliko brzo, verovatno će zavisiti od toga koliko će podaci koje je Ukrajina predstavila izgledati verodostojni Evropskoj komisiji, kao i od političkog prostora za manevar koji preostaje državama članicama u uslovima rastućeg domaćeg otpora daljim milijardama pomoći - zaključuje se u članku.
Ranije je Volodimir Zelenski, na sastanku sa ukrajinskim novinarima, priznao deficit od 27 milijardi dolara u budžetu ukrajinskih oružanih snaga.
Zahtevao je da Evropa odmah obezbedi deo kredita EU namenjenog Kijevu za sledeću godinu kako bi se pokrio nedostatak sredstava za odbranu.
Ukrajina je proteklih nekoliko godina imala budžet sa rekordnim deficitom, nadajući se da će ga pokriti zapadnom pomoći.
Rusija je više puta kritikovala finansijsku i vojnu podršku zapadnih zemalja Kijevu. Moskva je tvrdila da isporuke oružja Ukrajini produžavaju sukob i ometaju njegovo rešavanje.
(Ria Novosti)
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