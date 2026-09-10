CENA gasa u Evropi dostigla je nivoe karakteristične za energetsku krizu iz decembra 2022. godine, saopštio je „Gasprom“.

Foto: Unsplash/Maria Lupan

-Na glavnim evropskim čvorištima cene gasa sa isporukom ‘dan unapred’ premašile su 1.000 dolara za hiljadu kubnih metara, navodi se u saopštenju kompanije.

Prema podacima organizacije Gas Infrastructure Europe, koje prenosi „Gasprom“, evropska podzemna skladišta gasa su 8. septembra bila popunjena 67,3 odsto, dok je količina aktivnog gasa u njima za 12,8 milijardi kubnih metara manja nego u istom periodu prošle godine.

U „Gaspromu“ upozoravaju da visoke cene i zaostajanje u popunjavanju podzemnih skladišta povećavaju rizike za pouzdano snabdevanje Evrope gasom tokom hladnog perioda.

-Početak jeseni i približavanje grejne sezone znače da se mogućnosti za obnavljanje zaliha gasa u podzemnim skladištima ubrzano smanjuju. U takvim uslovima evropsko tržište je posebno osetljivo na svaki rast potražnje, poremećaje u uvozu i konkurenciju sa azijskim potrošačima za tečni prirodni gas, saopštila je kompanija.

Predstavnica Evropske komisije Ana-Kajsa Itkonen u junu je izjavila da je Evropska unija, zbog krize oko Ormuskog moreuza i straha od poremećaja u snabdevanju energentima, odlučila da potreban nivo popunjenosti skladišta pred početak zimske sezone smanji sa 90 na 80 odsto.

„Gasprom“ je ranije prognozirao da će, ukoliko se nastavi sadašnji tempo utiskivanja gasa, evropska podzemna skladišta do 1. oktobra biti popunjena manje od 75 odsto.

Savet EU je u januaru usvojio propis o postepenom odustajanju od uvoza ruskih energenata. Zabrana isporuka tečnog prirodnog gasa po dugoročnim ugovorima trebalo bi da počne da se primenjuje 1. januara, dok je zabrana uvoza ruskog gasa putem gasovoda predviđena od 1. novembra 2027. godine. Za kratkoročne ugovore zabrana je već stupila na snagu.

Moskva je više puta isticala da je Zapad napravio ozbiljnu grešku odustajanjem od ruskih energenata, tvrdeći da će zbog rasta cena postati još zavisniji, jer će ruski energenti nastaviti da se kupuju, ali preko posrednika.

sputnikportal.rs

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