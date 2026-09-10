Svet

GASNA KRIZA DRMA EVROPU: Cena plavog energenta probila 1.000 dolara, vratila se na krizne nivoe iz 2022.

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

10. 09. 2026. u 19:54

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

CENA gasa u Evropi dostigla je nivoe karakteristične za energetsku krizu iz decembra 2022. godine, saopštio je „Gasprom“.

ГАСНА КРИЗА ДРМА ЕВРОПУ: Цена плавог енергента пробила 1.000 долара, вратила се на кризне нивое из 2022.

Foto: Unsplash/Maria Lupan

-Na glavnim evropskim čvorištima cene gasa sa isporukom ‘dan unapred’ premašile su 1.000 dolara za hiljadu kubnih metara, navodi se u saopštenju kompanije.

Prema podacima organizacije Gas Infrastructure Europe, koje prenosi „Gasprom“, evropska podzemna skladišta gasa su 8. septembra bila popunjena 67,3 odsto, dok je količina aktivnog gasa u njima za 12,8 milijardi kubnih metara manja nego u istom periodu prošle godine.

U „Gaspromu“ upozoravaju da visoke cene i zaostajanje u popunjavanju podzemnih skladišta povećavaju rizike za pouzdano snabdevanje Evrope gasom tokom hladnog perioda.

-Početak jeseni i približavanje grejne sezone znače da se mogućnosti za obnavljanje zaliha gasa u podzemnim skladištima ubrzano smanjuju. U takvim uslovima evropsko tržište je posebno osetljivo na svaki rast potražnje, poremećaje u uvozu i konkurenciju sa azijskim potrošačima za tečni prirodni gas, saopštila je kompanija.

Predstavnica Evropske komisije Ana-Kajsa Itkonen u junu je izjavila da je Evropska unija, zbog krize oko Ormuskog moreuza i straha od poremećaja u snabdevanju energentima, odlučila da potreban nivo popunjenosti skladišta pred početak zimske sezone smanji sa 90 na 80 odsto.

„Gasprom“ je ranije prognozirao da će, ukoliko se nastavi sadašnji tempo utiskivanja gasa, evropska podzemna skladišta do 1. oktobra biti popunjena manje od 75 odsto.

Savet EU je u januaru usvojio propis o postepenom odustajanju od uvoza ruskih energenata. Zabrana isporuka tečnog prirodnog gasa po dugoročnim ugovorima trebalo bi da počne da se primenjuje 1. januara, dok je zabrana uvoza ruskog gasa putem gasovoda predviđena od 1. novembra 2027. godine. Za kratkoročne ugovore zabrana je već stupila na snagu.

Moskva je više puta isticala da je Zapad napravio ozbiljnu grešku odustajanjem od ruskih energenata, tvrdeći da će zbog rasta cena postati još zavisniji, jer će ruski energenti nastaviti da se kupuju, ali preko posrednika.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - EV DAYS 2026 dani električnih vozila u Novom Sadu

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

MARINAC UKRAO BORBENI AVION: Bio jedan od najboljih vojnika SAD - 45 minuta na nebu pravio šou (VIDEO)
Svet

0 0

MARINAC UKRAO BORBENI AVION: Bio jedan od najboljih vojnika SAD - 45 minuta na nebu pravio šou (VIDEO)

KRAĐA porodičnog automobila iz garaže ili dvorišta je nešto što su mnogi roditelji i njihovi sinovi i kćeri imali prilike da iskuse i često je samo faza u odrastanju tinejdžera; za razliku od nje, krađa vojnog aviona predstavlja potpuno drugačiju vrstu avanture. Ipak, i takvi slučajevi zabeleženi su tokom istorije avijacije - i to ne samo jedan ili dva.

10. 09. 2026. u 20:29

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISPOVEST ŠPIJUNA: Britanci priznali da su tajno bili u Srebrenici, sa Orićem kovali zaveru protiv Srba

ISPOVEST ŠPIJUNA: Britanci priznali da su tajno bili u Srebrenici, sa Orićem kovali zaveru protiv Srba