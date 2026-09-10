HUTI ZATRESLI CRVENO MORE: Bab el Mandeb pod našom kontrolom - Slede nova iznenađenja

VLADINE snage Jemena bile su primorane da se, pod pritiskom Huta, povuku iz strateški važnog lučkog grada Moha na obali Crvenog mora, nedaleko od moreuza Bab el Mandeb, objavio je „The National“, pozivajući se na predstavnika jemenskih vlasti.

Foto Tanjug/AP/Abdulnasser Alseddik

- Snage otpora povukle su se iz Mohe i sada su raspoređene u gradu Dubab, 46 kilometara južnije - izjavio je izvor lista.

- Izdali smo naređenje da se na bezbednom mestu uspostavi alternativni komandni centar kako bismo pregrupisali snage, uz konsultacije sa komandom arapske koalicije i jemenskim Predsedničkim savetom - dodao je on.

Potpredsednik jemenskog Predsedničkog saveta Tarik Saleh ranije je priznao da su vladine snage pretrpele gubitke u napadima Huta. On je naveo da trupe nastavljaju da pružaju otpor na zapadnoj obali zemlje, zajedno sa jedinicama na zapadu provincije Taiz, kao i da je u toku pregrupisavanje snaga.

Mediji su ranije javili, pozivajući se na lokalne stanovnike, da su snage Huta ušle u Mohu na jugu Jemena.

Neimenovani komandant Huta kasnije je za „The National“ izjavio da su njihove jedinice zauzele ključne položaje u tom području, uključujući planine i uzvišenja, i da je grad, čak i bez prisustva Huta u svakoj njegovoj tački, praktično pao.

- Padom Mohe može se smatrati da je moreuz Bab el Mandeb pod našom kontrolom (...) U narednim satima biće još iznenađenja - poručio je on.

Drugi izvor iz redova Huta naveo je da je odluka njihove komande da pojača ofanzivna dejstva predstavljala prekretnicu i da će sada „Jemenci napadati sve rute za transport nafte u Crvenom moru kako bi izvršili pritisak na sve strane“.

Prema pisanju lista, Saudijska Arabija je u utorak preko Pakistana uputila Iranu poziv da obuzda Hute. Iranski zvaničnik potvrdio je da je poruka Rijada primljena, ali je naglasio da Teheran ne kontroliše Hute.

Turski mediji su prethodno, pozivajući se na izvore, objavili da bi Pakistan mogao da izvede vazdušne udare na Hute ukoliko to zatraži Rijad, u okviru obaveza Islamabada prema odbrambenom sporazumu sa Saudijskom Arabijom i Turskom.

Sukob u Jemenu počeo je 2014. godine, dok je od 2022. vladalo relativno zatišje. Međutim, od početka jula borbe između vladinih snaga i Huta ponovo su intenzivirane u različitim delovima zemlje.

Huti i Saudijska Arabija su u julu obnovili i međusobne udare. Huti su proglasili pomorsku blokadu saudijskih brodova i napali saudijske tankere u Crvenom moru, kao odgovor na blokadu jemenskih luka i napad na međunarodni aerodrom u Sani.

Prošle nedelje Huti su započeli ofanzivu duž zapadne obale Jemena. U utorak je pogođeno više objekata naftne industrije na jugu Saudijske Arabije, uključujući objekte u Abhi, Džizanu, Nadžranu i Hamis Mušajtu.

Saudijske snage su kao odgovor izvele udare na ciljeve u Jemenu, a napadi su nastavljeni i u sredu.

(Sputnjik)

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