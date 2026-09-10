STARA NEPRIJATELJSTVA PRED ESKALACIJOM: Japan špijunira Kinu moćnim satelitima, Peking sprema brutalan odgovor

JAPANSKI plan razvoja taktičkih satelita opremljenih veštačkom inteligencijom predstavlja ozbiljnu pretnju i "temelj šire strategije militarizacije svemira", objavila je danas Kineska centralna televizija.

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Prema rečima vojnog komentatora Šao Jonglinga, ova tehnologija bi mogla da omogući Japanu da efikasnije prati pokretne ciljeve. Analitičar tvrdi da je razvoj taktičkih satelita sa veštačkom inteligencijom osmišljen da bi smanjio oslanjanje na američke obaveštajne podatke za udare dugog dometa.

Japanski mediji objavili su da će sateliti sa veštačkom inteligencijom moći da analiziraju obaveštajne podatke o nadzoru direktno u svemiru, dok tradicionalne izviđačke letelice šalju sirove slike na zemlju radi obrade, a plan je da uređaji budu lansirani 2030. godine.

Sateliti potpomognuti veštačkom inteligencijom će identifikovati lokacije neprijateljskih snaga u svemiru i predviđati kretanja pokretnih ciljeva, kao što su ratni brodovi koji se približavaju japanskim udaljenim ostrvima. Kina takođe razvija sopstvene svemirske sposobnosti zasnovane na veštačkoj inteligenciji, a prva serija od 12 satelita lansirana je u maju 2025. godine.

Kineski mediji tvrde da je u pitanju najveći operativni sistem za računarstvo baziran u svemiru do danas. Konstelacija nosi modele veštačke inteligencije koji su specijalizovani za oblasti kao što su posmatranje Zemlje iz svemira, astronomija i prognoza vremena.

Gugl je takođe najavio osnivanje svemirskog centra podataka zasnovanog na veštačkoj inteligenciji sa ciljem da lansira dva prototipa satelita koji će biti opremljeni sopstvenim čipovima.

(Tanjug)