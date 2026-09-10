OČAJNIČKI POTEZ NA NEBU! Ukrajinski F-16 ostali BEZ RAKETA: Piloti idu u samoubilačke misije i pucaju iz TOPOVA!

PILOTI ukrajinskih lovaca F-16 sve češće su prinuđeni da dejstvuju po ciljevima u vazduhu koristeći ugrađeni top, usled akutne nestašice raketa vazduh-vazduh, što ukazuje na ozbiljna ograničenja u pogledu municije sa kojima se suočava ukrajinska flota lovaca zapadne proizvodnje.

Foto: U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Arnet Tamayo

Izveštaji ukazuju na značajno ograničenje za snage čija efikasnost u velikoj meri zavisi od pristupa savremenom naoružanju vazduh-vazduh. Iako je F-16 opremljen šestocevnim topom „Vulkan” (Vulcan) M61A1 kalibra 20 mm za borbu na malim distancama, njegova glavna prednost u vazdušnoj borbi leži u sposobnosti da koristi vođene rakete protiv ciljeva na znatno većim udaljenostima.



Foto: Printskrin/Iks/@bedbolukbasi

Upotreba topa protiv ciljeva u vazduhu ne predstavlja samo alternativni način korišćenja ovog lovca. Ona uglavnom zahteva da se F-16 znatno više približi cilju, čime se povećava izloženost ukrajinskog aviona neprijateljskim lovcima, raketama zemlja-vazduh i drugim sistemima protivvazdušne odbrane. Prijavljena nestašica je posebno značajna jer su se ukrajinski avioni F-16 uglavnom koristili u odbrambenim misijama, a ne u klasičnim borbama tipa „lovac protiv lovca”. Ovi avioni su korišćeni za presretanje krstarećih raketa i dronova koji su ugrožavali ukrajinske gradove i vojnu infrastrukturu, što je dovelo do velike potrošnje zaliha raketa vazduh-vazduh.

Ukrajina se suočava sa sve ozbiljnijim nestašicama naprednog naoružanja, uključujući presretače za svoje sisteme protivvazdušne odbrane dugog dometa MIM-104 „Patriot” (Patriot). Iako su avioni F-16 nabavljeni kao polovni nakon što su povučeni iz upotrebe u više evropskih vazduhoplovstava – te predstavljaju zastarele varijante iz doba Hladnog rata koje se postepeno izbacuju iz upotrebe u NATO snagama – potražnja za savremenim raketama vazduh-vazduh ostaje velika među zapadnim i sa njima savezničkim državama. Veće oslanjanje na topove ukazuje na trajni značaj sposobnosti za borbu u vizuelnom dometu, čak i kod savremenijih tipova lovaca, budući da bi u scenariju sukoba visokog intenziteta iscrpljivanje zaliha raketa vazduh-vazduh moglo primorati vazduhoplovstva da prilagode svoju doktrinu i stave akcenat na borbena dejstva u vizuelnom dometu.

militarywatchmagazine.com

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