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OČAJNIČKI POTEZ NA NEBU! Ukrajinski F-16 ostali BEZ RAKETA: Piloti idu u samoubilačke misije i pucaju iz TOPOVA!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

10. 09. 2026. u 16:11

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PILOTI ukrajinskih lovaca F-16 sve češće su prinuđeni da dejstvuju po ciljevima u vazduhu koristeći ugrađeni top, usled akutne nestašice raketa vazduh-vazduh, što ukazuje na ozbiljna ograničenja u pogledu municije sa kojima se suočava ukrajinska flota lovaca zapadne proizvodnje.

ОЧАЈНИЧКИ ПОТЕЗ НА НЕБУ! Украјински Ф-16 остали БЕЗ РАКЕТА: Пилоти иду у самоубилачке мисије и пуцају из ТОПОВА!

Foto: U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Arnet Tamayo

Izveštaji ukazuju na značajno ograničenje za snage čija efikasnost u velikoj meri zavisi od pristupa savremenom naoružanju vazduh-vazduh. Iako je F-16 opremljen šestocevnim topom „Vulkan” (Vulcan) M61A1 kalibra 20 mm za borbu na malim distancama, njegova glavna prednost u vazdušnoj borbi leži u sposobnosti da koristi vođene rakete protiv ciljeva na znatno većim udaljenostima.


Upotreba topa protiv ciljeva u vazduhu ne predstavlja samo alternativni način korišćenja ovog lovca. Ona uglavnom zahteva da se F-16 znatno više približi cilju, čime se povećava izloženost ukrajinskog aviona neprijateljskim lovcima, raketama zemlja-vazduh i drugim sistemima protivvazdušne odbrane. Prijavljena nestašica je posebno značajna jer su se ukrajinski avioni F-16 uglavnom koristili u odbrambenim misijama, a ne u klasičnim borbama tipa „lovac protiv lovca”. Ovi avioni su korišćeni za presretanje krstarećih raketa i dronova koji su ugrožavali ukrajinske gradove i vojnu infrastrukturu, što je dovelo do velike potrošnje zaliha raketa vazduh-vazduh.
Ukrajinska flota aviona F-16 dobila je naoružanje od nekoliko zemalja članica NATO-a, uključujući rakete kratkog dometa sa infracrvenim navođenjem AIM-9 „Sajdvinder” (Sidewinder) i rakete srednjeg dometa sa radarskim navođenjem AIM-120 AMRAAM. Ovo naoružanje omogućava avionima da dejstvuju po ciljevima bez potrebe za približavanjem na domet topa, ali kontinuirane borbene operacije mogu brzo iscrpeti zalihe, naročito kada se presreću relativno jeftini dronovi i krstareće rakete. Ekonomski aspekt ovog problema je posebno izazovan. Lovac poput F-16 može uništiti dron raketom, ali to može predstavljati nesrazmerno skupu upotrebu municije. S druge strane, ako se dozvoli dronu ili krstarećoj raketi da nastave ka svom cilju, to može dovesti do potencijalno mnogo veće štete.

Foto: Printskrin/Iks/@bedbolukbasi

 

Ukrajina se suočava sa sve ozbiljnijim nestašicama naprednog naoružanja, uključujući presretače za svoje sisteme protivvazdušne odbrane dugog dometa MIM-104 „Patriot” (Patriot). Iako su avioni F-16 nabavljeni kao polovni nakon što su povučeni iz upotrebe u više evropskih vazduhoplovstava – te predstavljaju zastarele varijante iz doba Hladnog rata koje se postepeno izbacuju iz upotrebe u NATO snagama – potražnja za savremenim raketama vazduh-vazduh ostaje velika među zapadnim i sa njima savezničkim državama. Veće oslanjanje na topove ukazuje na trajni značaj sposobnosti za borbu u vizuelnom dometu, čak i kod savremenijih tipova lovaca, budući da bi u scenariju sukoba visokog intenziteta iscrpljivanje zaliha raketa vazduh-vazduh moglo primorati vazduhoplovstva da prilagode svoju doktrinu i stave akcenat na borbena dejstva u vizuelnom dometu.

militarywatchmagazine.com

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