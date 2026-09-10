POTOPLJENA AMERIČKA MORNARICA, IRANSKE NAPREDNE RAKETE NAPRAVILE ČUDO: Poznati list iz SAD otkrio jezive detalje

IRAN je u napadima na američke brodove koristio napredne balističke rakete sa bojevim glavama sposobnim za manevrisanje tokom leta, dok najbliži savetnici američkog predsednika Donalda Trampa procenjuju mogućnost da bi rat mogao da potraje do kraja njegovog mandata, objavio je danas Volstrit džurnal (WSJ) pozivajući se na neimenovane izvore.

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Prema tim izvorima, iranski pokušaji da pogode američke ratne brodove bili su bliži uspehu nego ranije, zahvaljujući upotrebi naprednih raketa koje mogu da menjaju putanju i gađaju pokretne ciljeve.

WSJ navodi da su najviši Trampovi savetnici iza zatvorenih vrata razgovarali sa predsednikom o mogućnosti da sukob sa Iranom potraje tokom ostatka njegovog mandata. Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens, državni sekretar Marko Rubio i drugi zvaničnici razgovarali su sa Trampom o mogućnosti da Iran nastavi da pruža otpor američkom pritisku, što bi moglo da produži sukob i nakon inauguracije novog predsednika 2029. godine.

Tramp, prema pisanju lista, često govori saradnicima da želi brzo okončanje rata, ali istovremeno podržava dugoročnu ekonomsku blokadu Irana kako bi primorao tamošnje vlasti da odustanu od nuklearnog programa.

(Tanjug)