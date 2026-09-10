Svet

MEDVEDEV ZALEDIO ZAPAD: Naše strpljenje nije beskonačno - nuklearna opcija je na snazi

P. Đurđević

10. 09. 2026. u 16:22

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RUSKA nuklearna doktrina nije samo „nagoveštaj“, i Moskva ima puno pravo da odgovori na kritične pretnje svom suverenitetu, rekao je Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije.

МЕДВЕДЕВ ЗАЛЕДИО ЗАПАД: Наше стрпљење није бесконачно - нуклеарна опција је на снази

Foto: Ekaterina Shtukina, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

U intervjuu objavljenom danas, Medvedev je odbacio tumačenja da je retorika njegove zemlje o upotrebi nuklearnog oružja samo niz „nagoveštaja“, pišu Vedomosti.

- Ovo nije taktika zastrašivanja, već realnost. Ruska nuklearna doktrina, prema kojoj zemlja zadržava pravo da upotrebi takvo oružje ako je njena bezbednost ugrožena, teško se može opisati kao jednostavan nagoveštaj - rekao je on.

Razjašnjena pravila upotrebe Medvedev, bivši ruski predsednik i premijer, izjavio je da dokument sadrži važna razjašnjenja.

Ona preciziraju uslove pod kojima bi Rusija upotrebila nuklearno oružje i proširuju listu vojnih pretnji koje bi mogle dovesti do takve upotrebe.

Podsetio je da se „agresija“ bilo koje nenuklearne države protiv Rusije ili Belorusije, uz učešće ili podršku nuklearne sile, smatra napadom na obe zemlje.

Od 1999. godine Rusija i Belorusija su formalno formirale federalnu državu.

- Imamo puno pravo da odgovorimo na kritičnu pretnju našem suverenitetu. Konačnu odluku doneće šef države - rekao je Medvedev.

Optužbe protiv Zapada Optužio je Zapad da pokušava da dovede svet na „ivice nuklearne apokalipse“.

Napade na ruske gradove nazvao je „agresivnim akcijama koje bi jednog dana mogle da izazovu Treći svetski rat“.

Izjavio je da bi ruski vojni kapaciteti omogućili udare na Kijev i ključne ciljeve NATO-a, nakon čega „nijedan kamen ne bi ostao neprevrnut“.

- Ipak, to bi bila tačka bez povratka za celu planetu, ne samo za zaraćene strane. Svesni smo svoje odgovornosti za sudbinu čovečanstva i svim snagama pokušavamo da sprečimo globalnu katastrofu - rekao je.

- Međutim, naše strpljenje nije beskonačno. Ova poslednja opcija ostaje poslednje sredstvo, koje će se koristiti samo kada sve druge mere zakažu. Danas smo samo nekoliko koraka udaljeni od toga – samo nekoliko sekundi na 'satu sudnjeg dana' - dodao je.

(Indeks.hr)

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