"JEDNA OD NAJVEĆIH GASNIH ARTERIJA U ISTORIJI" Rudenko: Napreduje projekat „Snaga Sibira 2“

REALIZACIJA projekta „Snaga Sibira 2“ napreduje, taj gasovod će postati jedna od najvećih gasnih arterija u istoriji, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko.

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On je na Sedmom rusko-kineskom poslovnom forumu malih i srednjih preduzeća rekao da se strateška saradnja Rusije i Kine u oblasti energetike produbljuje.

- Rusija čvrsto drži prvo mesto po isporukama nafte i prirodnog gasa Kini. Gasovod ‘Snaga Sibira’ radi punim kapacitetom. Napreduje projekat ‘Snaga Sibira 2’, koji će postati jedna od najvećih gasnih arterija u istoriji - rekao je Rudenko.

Prema njegovim rečima, u toku je i izgradnja dalekoistočne rute za izvoz ruskog gasa u Kinu.

Rudenko je dodao da se nastavlja realizacija zajedničkih projekata u oblasti mirnodopske upotrebe nuklearne energije, uključujući izgradnju energetskih blokova baziranih na ruskoj tehnologiji u nuklearnim elektranama Tjenvan i Sjudapu.

Trgovinska razmena iznad 200 milijardi dolara

Trgovinska razmena Rusije i Kine treću godinu zaredom premašuje 200 milijardi dolara, uprkos spoljnim pritiscima, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko.

- Uprkos spoljnom pritisku, bilateralna trgovinska razmena treću godinu zaredom premašuje 200 milijardi dolara - rekao je Rudenko na Sedmom rusko-kineskom poslovnom forumu malih i srednjih preduzeća.

Prema njegovim rečima, u prvoj polovini 2026. godine dve zemlje su se vratile na putanju stabilnog rasta, a Moskva očekuje da će do kraja godine biti zabeležen novi rekord.

Rudenko je naveo da se saradnja Rusije i Kine razvija u energetici, trgovini poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, kao i u oblasti investicija. On je dodao da se aktivno povećava i kulturna i humanitarna razmena između dve zemlje.

Rudenko je ocenio da su glavna pokretačka snaga rusko-kineskih odnosa kontakti predsednika Vladimira Putina i Si Đinpinga, koji uskoro planiraju još dva susreta — na samitu BRIKS-a u Nju Delhiju i u novembru na samitu APEK-a u Šendženu.

On je dodao da se ove godine obeležava i 25 godina od potpisivanja rusko-kineskog Sporazuma o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji.

Uvođenje potpunog bezviznog režima

Rusija i Kina vode konsultacije o uvođenju potpunog bezviznog režima, a Moskva očekuje da će to pitanje biti rešeno, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko.

- Trenutno vodimo konsultacije sa našim kineskim kolegama. Ako budu uspešno završene, nesumnjivo ćemo to podržati - rekao je Rudenko novinarima.

On je naglasio da nije reč o političkom, već o „čisto tehničkom pitanju“, za koje Moskva očekuje da će biti rešeno.

Ruski predsednik Vladimir Putin ranije je izjavio da je Moskva spremna da sa Pekingom radi na uspostavljanju trajnog bezviznog režima između dve zemlje.

Putin je 1. decembra 2025. potpisao ukaz kojim je kineskim državljanima, na osnovu reciprociteta, omogućen boravak u Rusiji do 30 dana bez vize. Kina je prethodno uvela sličan režim za ruske državljane, a dve strane su potom međusobno produžile mogućnost bezviznog ulaska do kraja 2027. godine.

Trilateralni sastanak Putina, Trampa i Sija

Trilateralni sastanak predsednika Rusije Vladimira Putina, američkog predsednika Donalda Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga na predstojećem samitu APEK-a u Kini mogao bi da bude održan ukoliko bude adekvatno pripremljen, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko.

- Takva hipotetička mogućnost postoji, pošto lideri tri velike sile, bar za sada, planiraju da učestvuju na samitu. Takav sastanak bi mogao da bude održan uz odgovarajuću pripremu - rekao je Rudenko.

On je, međutim, dodao da, koliko mu je poznato, još nisu svi lideri zemalja učesnica potvrdili dolazak na samit.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov prethodno je takođe potvrdio da postoji mogućnost održavanja trilateralnog sastanka Rusije, SAD i Kine na marginama samita APEK-a.

Samit APEK-a biće održan 18. i 19. novembra u kineskom Šendženu.

(Sputnjik)