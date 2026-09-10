DVADESET OSOBA POGINULO, PET SE VODE KAO NESTALE: Teretni brod potpuno izgoreo u Kini
NAJMANjE 20 osoba je poginulo, dok se pet vodi kao nestalo nakon što se teretni brod zapalio dok je bio usidren u kineskoj luci Ćingdao, javljaju danas kineski državni mediji.
Fotografija koju je objavila Sinhua, identifikovala je brod kao "Ocean melody", koji plovi pod zastavom Liberije, prema podacima javno dostupne internet stranice za praćenje plovila VesselFinder, prenosi AP.
Na brodu su se ukupno nalazile 42 osobe, a njih 12 je bezbedno evakuisano, objavila je kineska agencija.
Brod je bio na popravci u kompaniji "Beihai šipbilding.co." u luci Ćingdao, jednom od najvećih pomorskih čvorišta na severoistočnoj obali Kine.
Predsednik Kine Si Đinping izdao je "važna uputstva" za hitno sprovođenje akcije spasavanja nestalih osoba, navela je agencija.
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