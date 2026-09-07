Svet

BRISEL U PROBLEMU: Ne uspeva da prati potrebe Ukrajine za oružjem, vojna industrija nije sposobna za brze promene

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

07. 09. 2026. u 18:45

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STOPA rasta odbrambene industrije EU ne zadovoljava potrebe Kijeva, pišu mediji.

БРИСЕЛ У ПРОБЛЕМУ: Не успева да прати потребе Украјине за оружјем, војна индустрија није способна за брзе промене

Foto: AI/Gemini

U izveštaju se navodi da je za sprovođenje odbrambenih programa potrebno pet do deset godina.

Prema rečima neimenovanog zvaničnika Evropske komisije, projekti Evropskog odbrambenog fonda su u opasnosti da dostignu kraj svog životnog ciklusa, ali neće ni približno zadovoljiti potrebe Ukrajine.

-Našem sistemu nedostaje fleksibilnost, rekao je on.

Prema rečima Rija Terasa, predsednika Odbora Evropskog parlamenta za bezbednost i odbranu, odbrambena industrija EU nije sposobna za brze promene jer proizvodi sisteme koji su previše složeni i skupi za savremeno bojište.

Rusija je više puta kritikovala finansijsku i vojnu podršku zapadnih zemalja Kijevu. Moskva tvrdi da isporuke oružja Ukrajini produžavaju sukob i ometaju njegovo rešavanje.

sputnikportal.rs

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