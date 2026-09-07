UHAPŠEN ZBOG RAZBOJNIŠTVA: Uz pretnju gasnim pištoljem, iz kladionice ukrao 54.000 dinara

POŽAREVAC - Policija u Požarevcu rasvetlila je razbojništvo i uhapsila I.S. (38) iz ovog grada, zbog osnovane sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

D.N.

Sumnja se da je on 7. septembra ujutru, u jednoj kladionici u gradu, uz pretnju gasnim pištoljem, od radnika zahtevao i oduzeo 54.000 dinara, a potom pobegao. Policija ga je ubrzo pronašla u stanu, a kod njega je pronađena garderoba u kojoj je je izvršio krivično delo, gasni pištolj, kao i sav novac koji je, kako se sumnja oduzet iz kladionice. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Požarevcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.