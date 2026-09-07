AKCIJA POLICIJE: U BMW pronašli PRAVI MALI ARSENAL, evo šta je zaplenjeno

POLICIJA je u okolini Požege uhapsila M. S. (41) nakon što je u prtljažniku automobila kojim je upravljao pronašla dve automatske puške, pištolj, gasni pištolj i 77 komada municije, a sumnja se i da je prethodno na putu ispalio sedam metaka.

Foto: Novosti/MUP

Osumnjičenom se na teret stavlja da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policija je tokom kontrole u okolini Požege u prtljažniku automobila "BMW", kojim je osumnjičeni upravljao, pronašla dve automatske puške, pištolj, gasni pištolj i 77 komada municije, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Takođe, sumnja se da je M. S. prethodno na putu ispalio sedam metaka - tri iz automatske puške i četiri iz pištolja, policija je tokom uviđaja pronašla čaure.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Užicu, navodi se u saopštenju.

Tanjug

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