Hapšenja i istraga

AKCIJA POLICIJE: U BMW pronašli PRAVI MALI ARSENAL, evo šta je zaplenjeno

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

07. 09. 2026. u 21:13

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POLICIJA je u okolini Požege uhapsila M. S. (41) nakon što je u prtljažniku automobila kojim je upravljao pronašla dve automatske puške, pištolj, gasni pištolj i 77 komada municije, a sumnja se i da je prethodno na putu ispalio sedam metaka.

АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ: У BMW пронашли ПРАВИ МАЛИ АРСЕНАЛ, ево шта је заплењено

Foto: Novosti/MUP

Osumnjičenom se na teret stavlja da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Policija je tokom kontrole u okolini Požege u prtljažniku automobila "BMW", kojim je osumnjičeni upravljao, pronašla dve automatske puške, pištolj, gasni pištolj i 77 komada municije, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Takođe, sumnja se da je M. S. prethodno na putu ispalio sedam metaka - tri iz automatske puške i četiri iz pištolja, policija je tokom uviđaja pronašla čaure.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Užicu, navodi se u saopštenju.

Tanjug

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PRONAŠLI MU KOKAIN I 3.700 EVRA: Akcija policije u Nišu, uhapšen muškarac
Hapšenja i istraga

0 0

PRONAŠLI MU KOKAIN I 3.700 EVRA: Akcija policije u Nišu, uhapšen muškarac

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv droga, u saradnji sa Upravom za tehniku i Policijskom upravom Niš, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, zaplenili su oko sedam kilograma kokaina i uhapsili M. V. (1984) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

07. 09. 2026. u 12:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRONAŠLI MU KOKAIN I 3.700 EVRA: Akcija policije u Nišu, uhapšen muškarac
Hapšenja i istraga

0 0

PRONAŠLI MU KOKAIN I 3.700 EVRA: Akcija policije u Nišu, uhapšen muškarac

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv droga, u saradnji sa Upravom za tehniku i Policijskom upravom Niš, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, zaplenili su oko sedam kilograma kokaina i uhapsili M. V. (1984) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

07. 09. 2026. u 12:30

Politika
Tenis
Fudbal
Ovo će obići ceo svet! Najkomičniji gol u istoriji Superlige Srbije? (VIDEO)

Ovo će obići ceo svet! Najkomičniji gol u istoriji Superlige Srbije? (VIDEO)