EU SPREMA PAKET OD 200 MILIONA EVRA Fon der Lajen: Grenland bira Evropu, a Evropa bira Grenland

PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da Grenland pravi "jasan izbor" da ojača veze sa Evropskom unijom, dok je Brisel najavio da će obezbediti paket vredan 200 miliona evra i produbljivanje političkog, ekonomskog i bezbednosnog prisustva EU na Arktiku.

Foto: Tanjug/Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP

Govoreći u Nuku zajedno sa premijerom Grenlanda Jensom-Frederikom Nilsenom i danskom premijerkom Mete Frederiksen, Fon der Lajen je odnose EU i Grenlanda predstavila kao partnerstvo u kojem obe strane biraju bližu saradnju, prenosi briselski portal Politiko.

Obnovljena zajednička deklaracija EU i Grenlanda, kako je rekla, "odražava jasan izbor Grenlanda da ojača veze sa Evropskom unijom", ali istovremeno pokazuje i odluku Evrope da bude prisutnija i angažovanija na Grenlandu i širom Arktika.

Fon der Lajen je rekla da je region Arktika postao mesto "sudara tektonskih ploča geopolitike", istakavši da EU ima direktan interes za razvoj situacije i da priprema novu strategiju za Arktik, koja bi trebalo da bude predstavljena na jesen.

Očekuje se da Arktik bude jedna od važnih tema i u govoru Fon der Lajen o stanju Unije naredne nedelje, uoči predstavljanja nove strategije EU, navodi Politiko.

Ona je ponovila i da o budućnosti Grenlanda treba da odlučuju stanovnici Grenlanda i Danske.

Foto: Tanjug/Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP

Dvodnevna poseta, koja je počela u nedelju, bila je usmerena na pretvaranje političkih najava u konkretne projekte.

Zvaničnik Evropske komisije rekao je da je poseta pripremana mesecima, ali je na zahtev Frederiksen odložena zbog parlamentarnih izbora u Danskoj u martu.

Fon der Lajen je potpisala obnovljenu zajedničku deklaraciju sa Grenlandom i Danskom i predstavila paket partnerstva EU vredan 200 miliona evra za ovu i narednu godinu.

U sedištu grenlandske telekomunikacione kompanije Tusass pokrenula je projekat satelitske povezanosti čiji je cilj poboljšanje pristupa internetu u udaljenim zajednicama.

Brisel će, takođe, podržati razvoj hidroenergije i sarađivati sa Grenlandom na rudarskim projektima čiji je cilj čvršće povezivanje sirovina sa tog ostrva sa evropskom industrijom.

Šira deklaracija predviđa proširenje saradnje na oblasti obrazovanja, infrastrukture, ribarstva, turizma, stanovanja, istraživanja, borbe protiv klimatskih promena, civilne zaštite, sajberbezbednosti i jačanja otpornosti Arktika.

Fon der Lajen je ukazala i na dugoročnu perspektivu odnosa, navodeći da je Evropska komisija predložila više nego udvostručavanje sredstava EU za Grenland, na ukupno 530 miliona evra do 2034. godine.

Fon der Lajen je doputovala juče na Grenland, a njena poseta poklapa se sa početkom vojne vežbe NATO-a "Arktički štit", u kojoj učestvuju vojnici iz 10 zemalja.

Grenlandski premijer Jens Frederik Nilsen je uoči posete istakao za CNBC značaj podrške EU u aktuelnoj geopolitičkoj situaciji i najavio razgovore o zajedničkoj deklaraciji o saradnji.

Fon der Lajen je u martu 2024. godine otvorila kancelariju Evropske komisije u Nuku, čime je uspostavljeno stalno prisustvo EU na Grenlandu, a tada su potpisani i sporazumi o saradnji vredni gotovo 94 miliona evra.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp više puta je pretio da će preuzeti Grenland.

On je u julu, na početku samita NATO-a u Turskoj, rekao da "Grenland treba da bude pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država, a ne Danske".

Arktik je, kako navodi briselski portal, u međuvremenu značajno dobio na važnosti u geopolitičkoj agendi Brisela.

Tanjug

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