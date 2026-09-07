U ČAST POSTETE PREDSEDNIKA MIRZIJOJEVA: Kula Beograd u bojama srpske i uzbekistanske zastave (VIDEO)
KULA Beograd osvetljena je večeras u bojama srpske i uzbekistanske zastave.
U zvaničnu posetu Srbiji stigao je predsednik ove centralno azijske zemlje Šavkat Mirzijojev. Njega je danas kasno popodne na aerodromu Nikola tesla dočekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
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