SRAMNA PROVOKACIJA BLOKADERA DOK JE SRBIJA ISPRAĆALA RATKA MLADIĆA! Ovo ne sme da se zaboravi
DOK su se građani u tišini opraštali od Ratka Mladića, palili sveće i prisustvovali opelu, sa pojedinih blokaderskih naloga stigle su poruke koje su izazvale bes i ogorčenje na društvenim mrežama.
Naime, na nalogu blokaderske grupe „RAF Blokada“ na mreži Iks, tačno u 11.34, neposredno pre početka opela Ratku Mladiću, objavljena je poruka „Počinjemo“, uz emodžije pumpi.
Vreme objave posebno je privuklo pažnju – poruka se pojavila upravo dok se na Vidikovcu okupljao veliki broj ljudi kako bi prisustvovao poslednjem ispraćaju nekadašnjeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske.
Građani su od ranog jutra pristizali kod Crkve Svetog Luke, palili sveće, ulazili u hram i izjavljivali saučešće porodici.
Dok je trajala molitva i dok su okupljeni u tišini odavali poslednju počast, sa blokaderskih naloga stizale su poruke o „pumpanju“.
Na tome se nije završilo
Slične objave pojavile su se i na blokaderskim nalozima iz Paraćina, pa su poruke blokadera nastavile da se šire društvenim mrežama upravo na dan Mladićevog poslednjeg ispraćaja.
Za to vreme, na Vidikovcu je vladala potpuno drugačija slika. Uz porodicu i nekadašnje saborce, okupio se veliki broj građana. Na kovčegu su bili izloženi vojnička kapa i sablja, dok su uz odar bili postavljeni fotografija, ordenje, krst sa njegovim imenom i venac u bojama srpske zastave.
Na poslednji ispraćaj stigli su i ljudi iz Republike Srpske. Više desetina autobusa krenulo je ka Beogradu, među njima 12 iz Bijeljine i tri iz Bratunca, dok su građani iz drugih krajeva dolazili organizovano ili sopstvenim vozilima.
Nakon opela, pogrebna povorka krenula je ka Topčiderskom groblju, gde je Ratko Mladić sahranjen.
Upravo zbog trenutka u kojem su objavljene, poruke blokaderskih naloga izazvale su burne reakcije na društvenim mrežama. Dok su porodica, saborci i građani ispraćali Mladića na večni počinak, blokaderi su nastavili sa svojim političkim porukama i pozivima na „pumpanje“, ne obazirući se na atmosferu koja je vladala tokom poslednjeg ispraćaja.
24sedam.rs
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