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PANIKA U VAŠINGTONU! Severna Koreja ima novo pomorsko oružje: „Kang Kon“ je spreman za udar!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

07. 09. 2026. u 16:11

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SEVERNA Koreja je predstavila novi brod razarač „Kang Kon“ koji će biti deo državnog nuklearnog sistema odgovora . Kako je istakao Kim Džong Un, lider te zemlje, ovaj brod će biti sposoban za „razorne uzvratne udare“.

ПАНИКА У ВАШИНГТОНУ! Северна Кореја има ново поморско оружје: „Канг Кон“ је спреман за удар!

Foto: Tanjug/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Severnokorejski lider Kim Džong Un prisustvuje ceremoniji uvođenja razarača „Kang Kon“ u sastav mornarice.

Ceremoniji uvođenja ovog razarača je održana u luci Vonsan prisustvovali su pripadnici severnokorejske mornarice.

Lider Severne Koreje je naveo da će njegovo raspoređivanje u moru istočno od Korejskog poluostrva poslati jasnu poruku protivnicima.

Pripadnici mornarice razvili su zastavu tokom ceremonije.

Severnokorejski lider Kim Džong Un, prisustvovao je ceremonijiu pratnji svoje ćerke Kim Džu E.

Foto: Tanjug/Korean Central News AgencyKorea News Service via AP

Razarač klase od 5.000 tona drugi je brod te klase u severnokorejskoj mornarici.

Nije navedeno da li „Kang Kon“ nosi nuklearno oružje, ali je saopšteno da ima iste sisteme naoružanja kao razarač „Čoe Hjon“, za koji analitičari navode da može da nosi projektile sa nuklearnim bojevim glavama.

Kim je najavio da će Severna Koreja za osam meseci predstaviti novu fazu razvoja mornarice, kao i da je u toku izgradnja pomorskih baza na istočnoj obali i novih ratnih brodova.

sputnikportal.rs

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